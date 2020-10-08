Çalıntı aracın yaptığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

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Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı, bir kişinin hayatını kaybedip 3 kişinin de yaralandığı kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 18 Eylül'de saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yunus K.(18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı Peugeot marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp 30 metre sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. ile aynı araçta bulunan Serdar C.K.(20) Murat B. ve Yunus E.K. (18) yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yunus E.K. hastanede hayatını kaybetti.

Polis yaptığı araştırma sonucu kaza yapan aracın Hülya T. adlı kadına ait olduğunu, söz konusu aracın Fethi E.'ye ait oto tamircisine tamir için bırakıldığını ve aracın buradan çalındığını tespit etti. Fethi E.'nin de hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Serdar C.K. de kazadan 20 gün sonra tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

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