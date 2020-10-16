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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

İHA

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

– Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapılan toplantıda 61 gündem ve 2 gündem dışı madde görüşülerek kabul edildi.

Yeni araç alımı
Zararlılar ile mücadelede kullanılmak üzere 15 adet pikap tipi (kamyonet) araç, katı atık aktarma istasyonlarında kullanılmak üzere 12 adet çekici (kamyon) ve 12 adet semi treyler alımlarının yapılabilmesi için gereken düzenleme onaylandı. Alımlar öz kaynak kullanılarak yapılacak.

Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım uzatıldı
Korona virüsü salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışanların yararlandığı toplu taşımadan ücretsiz yararlanılması uygulaması 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Samsun’un ilk otopark yönetmeliği
Şehirde faaliyet gösteren otoparklara düzenleme getirmek amacıyla hazırlanan ve daha önce bulunmadığı için Samsun’da ilk defa yapılma özelliği taşıyan Ticari Otopark Yönetmeliği Meclis’ten geçti.

11 işletme 10 yıllığına kiralanacak
Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. kullanımında bulunan İlkadım ve Canik ilçesindeki çay bahçesi, büfe ve müştemilat nitelikli 3 adet taşınmaz ile kullanım ve tasarruf hakları Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bulunan lokanta, kafeterya, plaj ve çay bahçesi nitelikli 8 adet taşınmazın kiralanması için yetki alındı. Söz konusu taşınmazlar arasında Amisos Kafe isimli tesis, Sevgi Kafe isimli tesis, Sevgi Gölü yanındaki çay bahçesi, Batıpark’taki 3 adet balık lokantası, plaj ve kafe nitelikli Mert Plajı büfe/çay bahçesi müştemilatı, Mert Irmağı yanındaki bir büfe, Amazon Çay Bahçesi (Amazon Çadır Kafe), Kent Müzesi Çay Bahçesi ve müştemilatı, Doğupark’ta yer alan bir büfe ve müştemilatı bulunuyor.

Golf sahası yanına tenis kortu yapılacak
Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan golf sahasının otoparkı YapİşletDevret modeliyle kiraya verilecek. Belediye tarafından hazırlattırılacak avan projesine uygun olarak ihaleyi alacak firma golf sahasının otoparkına tenis kortu, kulüp binası ve otopark alanı yapacak. Kira bedeli ödenmesi kaydıyla 10 yıllığına işleterek belediyeye devredecek.

"Şehir Hastanesi'nde inşaat başlayacak"
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da tüm sağlık çalışanları, tüm birimlerimiz çok güzel hizmet üretti. Biz de onların ihtiyaç duyduğu hiçbir talebi geri çevirmedik. İnanın Samsun sağlık noktasında Türkiye’de önemli noktalardan bir tanesi. Samsun Şehir Hastanesi’nin de ihalesi yapıldı. Yıl sonuna kadar inşaatına başlanacak. Şehrimiz bu pozisyonunu güçlendirerek devam edecek” dedi.
Toplantıda tüm maddeler kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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