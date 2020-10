Huzurevinde ‘huzur’lu ortam Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde bugüne kadar korona virüsü vakasına rastlanılmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, huzurevindeki karantina uygulamasına devam ediyor. Korona virüsle mücadelesini başarıyla sürdüren huzurevi çalışanları, ailelerinden de fedakarlık ederek haftalık vardiya sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor. Sıkı tedbirler sayesinde bugüne kadar huzurevinde virüs vakasına rastlanmadı.

Korona virüsünün geçen Mart ayından itibaren Türkiye’de görülmesiyle birlikte harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet verdiği Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 10 aydır karantina altında tutuyor. Ziyarete kapatılan huzurevine sabit vardiyası olmayan belediye çalışanları dahil kimse alınmıyor. Sıkı tedbirler sayesinde virüs vakasının görülmediği kurumda, 10’u kadın 52 yaşlı güvenle yaşamlarını sürdürüyor. Hemşire, sosyal çalışmacı, aşçı, temizlik ve bakım görevlisi, servis şoförü gibi çeşitli hizmetleri yerine getiren personel, görev yaptıkları Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özveriyle çalışıyor. 15’er kişilik gruplar halinde çalışan personel, vardiya sırası yaklaştığında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid19 testinden geçiriliyor. Her Cumartesi sabahı evlerinden servisle alınarak, ateşleri ölçüldükten sonra görevlerine başlıyor. Huzurevi sakinlerinin sağlığını tehlikeye atmamak için hijyen, maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede önem gösterilirken, boş zamanlarda da yaşlılarla sohbet edilerek, çeşitli aktiviteler düzenleniyor.



Diyetisyen kontrolünde hazırlık

Hafta boyunca ailelerinden ve çocuklarından uzak kalıp yaşlılarla zaman geçiren huzurevi çalışanlarından aşçı Afiyet Kaya, onlarla güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, “Yaşlılarımıza günde üç öğün yemek pişiriyoruz. Diyetisyen eşliğinde de ara öğünlerimiz var. Bunun dışında dinlenme zamanında vaktimizi onlarla birlikte geçiriyoruz. Birlikte sohbet ediyor, eğleniyoruz. 7 gün ailemden ve çocuğumdan ayrı kalıyorum, onları özlüyorum. Ama önemli olan buraya virüsün girmemesi” dedi.



"Moral, motivasyon yüksek tutuluyor"

Yaşlıların sağlık ve psikolojik sorunlarıyla ilgilenen hemşire Esra Ekinci, “Yaşlılarımızın dışarıdan virüs kapmamaları için onlarla birlikte kalıyoruz. Onların sağlık ve psikolojik problemlerinin yanı sıra ilaçlı tedavi süreçlerini takip ediyorum. Günde 3 kez ateş ve tansiyonlarını ölçüyorum. Geceleri odalarında ziyaret ederek olası bir hastalık riskinin önüne geçmek için gerekli sağlık kontrollerini yapıyorum. Bazen bunalıyorlar, sıkılıyorlar, dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kendilerini daha iyi hissetmeleri için moral motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Sonuçta ailelerimizi bırakıp işimize geliyoruz. Ama burada da bir aileyiz. Zor bir süreç, lakin işimizi seviyoruz” diye konuştu.

Huzurevinde kalan 86 yaşındaki Himmet Uçak ile 77 yaşındaki Resmiye Sağır, belediye hizmetlerinden ve personelin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.



“Yaşlılarımız bize emanettir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaşlılara her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve rahat edecekleri konforu sunduklarının altını çizdi. Yaşlıların karantina sürecinden olumsuz etkilenmemeleri için ailelerinden uzak, fedakarlık ederek onlarla kalan personele teşekkür eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Bütün tedbirlerimizi aldık ve eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Odalar, asansörler, oturma alanları, kafeterya, mescidimiz başta olmak üzere dokundukları her yeri günde 3 kez dezenfekte ediyoruz. Yemekler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde veriliyor. Ailelerinin yanına giden yaşlılarımız döndüklerinde yine personelle birlikte test olup sosyal izolasyon odalarımızda 7 veya 14 gün karantina altına alınıyor. Süresi dolduğunda da sağlık kontrolünden geçirilip normal yaşamına devam ediyor. Yaşlılarımız bize emanettir. Biz de emanete sahip çıkıyoruz. Bizim tek motivasyonumuz yaşlılarımızın sağlıklı olarak hayatlarını sürdürüyor olmasıdır.”

