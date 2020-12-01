Vali Dağlı: “Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor”

İHA

Vali Dağlı: “Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz" dedi.
Korona virüsle mücadelenin Samsun halkının ve tüm kamu kurumlarının tek gündemi haline geldiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, “Samsun’da kamu yönetimi olarak tek gündemimiz pandemi. Samsun olarak korona virüs yayılımı anlamında oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Bu nedenle işimizi, gücümüzü, tüm mesaimizi korona virüsle mücadeleye ayırdık. Mücadelemizin odak noktasını sağlık hizmetlerimizin devamlılığını korumak oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek için virüs yayılımını halkımızla birlikte durdurmak zorundayız. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz. Tüm çabamız virüsü kontrol altına alarak, Samsun’u yeniden virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir il haline getirmek” diye konuştu.
Samsun’da vaka sayısı hızla artmaya endişelendirici olduğunu kaydeden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi:
“Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, Samsun merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz. İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruz. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Maalesef bu vaka artış trendi devam eder ve önlemlere uymamaktaki ısrarımız sürerse yoğun bakım yatak sayımızı ne kadar artırırsak artıralım önümüzdeki dönemde bu anlamda sorun yaşamayacağımızı kimse garanti edemez. Herkesin bu durumu görüp, kendini durdurması, sınırlaması, kurallara ve önlemlere koşulsuz olarak uymayı toplumsal bir görev edinmesi gerekiyor. Hala başsağlığı ya da aile içi ziyaret kaynaklı bulaşların yaşandığı ilimizde, tüm Samsunluların durumun ciddiyetini anlayıp, etraflarındaki herkesi uyararak, virüsün bulaşmadığı güvenli alanlar oluşturması artık şart. Sevdiklerimizin arkasından ağlamak istemiyorsak, aşı ülkemize gelene kadar en üst düzeyde mücadele etmek, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamak, maske ve sosyal mesafeye hiç olmadığı kadar önem vermek zorundayız. Tüm Samsunluları özellikle önümüzdeki aylarda hiç olmadığı kadar dikkatli olmaya davet ediyorum. Zor bir süreci en ön cephede yürüten sağlık çalışanlarımız, risk grubundaki hastalarımız, yaşlılarımız adına bunu istiyorum. Artık mazeret üretmenin, zaten bana bir şey olmaz demenin zamanı değil. Hep beraber, el birliğiyle mücadele edelim, şehrimizi pandemi mücadelesiyle tekrar Türkiye’ye örnek il haline getirelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Valisi: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor
YEREL HABERLER Samsun Valisi: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir ...
‘Geçit varsa yol yayanın’
YEREL HABERLER ‘Geçit varsa yol yayanın’
Çarşambalı kadınlar, ürünlerini markalaştırdı Biber tuzunun patentini aldılar
YEREL HABERLER Çarşambalı kadınlar, ürünlerini markalaştırdı Biber ...
Çarşambaspor'da 'suni çim' endişesi
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da 'suni çim' endişesi
İlkadım’dan kırsal mahallere gıda desteği
YEREL HABERLER İlkadım’dan kırsal mahallere gıda desteği
2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk sahibi oldular
YEREL HABERLER 21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk ...
Hafif ticari araç park halindeki traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç park halindeki traktör römorkuna ...
Park halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın
Başkan Yıldız’dan önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Başkan Yıldız’dan önemli açıklamalar
Dilek öğretmenin tablet çağrısı yankı buldu
YEREL HABERLER Dilek öğretmenin tablet çağrısı yankı buldu
Samsun Eczacı Odası uyardı: “Halk sağlığı ile oynamayın”
YEREL HABERLER Samsun Eczacı Odası uyardı: “Halk sağlığı ile ...
Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün ...
Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
Başkan Demirtaş: “3 bin 500 hanemize destek olduk”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “3 bin 500 hanemize destek olduk”
Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu
Samsun’da jandarma ekipleri 12 kilo esrar 966 adet sentetik hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma ekipleri 12 kilo esrar 966 adet ...
İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı
OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu
YEREL HABERLER OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları ...
Samsun’da ihracat yüzde 34,9 arttı Samsun’da Ekim ayında ihracat 82,3 milyon dolar, ithalat 63,2 milyon dolar olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Samsun’da ihracat yüzde 34,9 arttı Samsun’da Ekim ...
Yasa dışı bahis dahil illegal içerikli 75 siteye erişim engeli
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis dahil illegal içerikli 75 siteye ...
6´ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER 6´ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla ...
Başkan Sandıkçı: “Önceliğimiz halkın talepleri”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Önceliğimiz halkın talepleri”
Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
YEREL HABERLER Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X