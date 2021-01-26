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Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

İHA

Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

– Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında korona virüsüyle mücadelede 65 bin ton 811 kilogram çöp topladı.
Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Tertemiz Atakum İçin” sloganıyla 2020 yılı boyunca kent genelinde titizlikle yürütülen önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, Türkiye’de mart ayında görülen ilk korona virüs vakasının ardından alarm durumuna geçerek Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin talimatıyla uygulamaya başladığı acil eylem planının önemli bir aktörü oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Hijyen Timi” kent temizliğinin yanı sıra halk sağlığı için dört bir yanda mücadele ederek vaka sayılarının en yoğun olduğu dönemlerde de çalışmalarını aksatmadan sürdürdü.

“3 bin ton daha fazla çöp üretildi”
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında 62 bin ton 756 kilogram çöp toplarken, 2020’de ise 65 bin ton 811 kilogram çöpü Atık Toplama Merkezi’ne ulaştırdı. Önceki yıldan 3 bin ton daha fazla çöpün üretildiği Atakum’da, çöp miktarındaki artışın pandemi nedeniyle evlerinde kalan yurttaşların daha fazla ambalaj atık içerikli tüketim yapması öngörüldü. Ekipler aynı zamanda Atakum’un yeni kurulan mahallelerinde devam eden inşaat çalışmaları veya konutlarda gerçekleşen tadilatlar esnasında ortaya çıkan molozlar ile kent genelindeki park ve sokaklarda yapılan budamalar sonrasında oluşan ağaç atıklarıyla da mücadele etti. Yaz sezonunda hafta sonu da dahil günlük 33, kış sezonunda da günlük 21 kamyon moloz ve ağaç atığı temizlendi. Ekipler yıl boyunca ortalama 9 bin 850 kamyon atığı bertaraf etti.

“Hijyen timi virüsle mücadele etti”
İlk defa 2020 yılının mart ayında Türkiye’de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 2 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs pandemisinde Atakum Belediyesi Hijyen Timi kent genelinde önemli bir sınav verdi. Özellikle yurttaş yoğunluğunun olduğu alanlarda virüsle mücadele eden ekipler günde ortalama 25 cadde ve sokağı özel solüsyonlarla temizledi. Ekipler 2020 yılının mart ayından itibaren ortalama 5 bin 500 defa cadde ve sokakları virüslerden arındırmış oldu. Çöp konteynerleri konusunda da titiz çalışmalar yapan Hijyen Timi, her ay 8 bin 115 çöp konteyneri olmak üzere 81 bin 150 defa konteyner temizlik çalışması gerçekleştirdi. Atakum’da kurulan ve yurttaşların yoğun olarak ziyaret ettiği 17 farklı pazar yerinde de tedbir elden bırakılmadı. Pazar yerinin kaldırılmasının ardından tüm alan yine özel solüsyonlarla temizlendi. Diğer yandan ekipler, çocukların vakit geçirdiği ve sürekli elle temas halinde olunan oyun gruplarını içeren parklarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Virüsle etkin mücadele önemli rol oynayan özel solüsyonlarla yurttaşların sosyal hayatlarını sürdürdüğü ortamlarda da çalışmalar gerçekleştiren Hijyen Timi 810 iş yerinde, 62 kamu kurumunda, 307 ibadethanede, 95 anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim kurumunda dezenfeksiyon yaptı. Ayrıca çeşitli kamu kurumu tarafından kullanılan 520 araçta da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

“Temizlik emekçileri de risk grubunda”
Sık sık Hijyen Timi ile sahada bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, temizlik emekçilerinin sağlık emekçilerinden sonra önemli ve riskli bir görev üstlendiğini söyledi. Başkan Deveci, “Ekiplerimiz zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyor. Mart ayında Samsun Valiliği ve Atakum Kaymakamlığı ile korona virüsü nedeniyle oluşturduğumuz koordinasyon gruplarında temizlik emekçilerimizin ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi gerektiği çağrısında bulundum. Biz belediye imkânlarının elverdiği ölçüde temizlik çalışanlarının ekonomik olanaklarını arttırdık. Özellikle kış döneminde emekçilerimizi soğuktan korurken hareket kabiliyeti yüksek özellikleriyle daha rahat çalışabilecekleri kıyafetler kullanmaya başladık. Dünyada hiçbir yerel yönetimin daha önce tecrübe etmediği bir süreçten geçiyoruz. Ancak söz konusu sağlık olduğu için her şeyi özenle ve dikkatli biçimde yapmamız gerekiyor. Korona virüsü nedeniyle sahada emek harcayan ve bu süreçte Atakumlu yurttaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla hassas bir şekilde çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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