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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambulanslara geçit vermeyen yollar açıldı, hastalar sağlık merkezlerine ulaştırıldı

İHA

Ambulanslara geçit vermeyen yollar açıldı, hastalar sağlık merkezlerine ulaştırıldı

Samsun’da yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ambulanslara geçit vermeyen yollar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı, hastalar sağlık merkezlerine ulaştırıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kapalı olan yollar tek tek açılırken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle yeniden kapanmalar yaşandı. Ulaşım engelinin olduğu 17 mahallede ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada kapalı yollar nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yardımına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Tekkeköy ilçesinde kar yağışının devam ettiği Ayvacık’ta 2, Alaçam’da 11, Yakakent’te 3 ve Tekkeköy’de 1 mahallenin yeniden kapanan yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Hafta başından bu yana gecegündüz çalışarak kapanan yolları tek tek açarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteren ekipler, aynı zamanda ambulansların hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ambulanslara geçit vermeyen yollar ekipler tarafından açıldı. Tekkeköy ilçesinde 7 hasta yolların açılmasıyla birlikte ambulanslarla sağlık merkezlerine ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi olarak karla etkin bir mücadele örneği gösterdiklerini ve kapanan yolların hızla açılması için gecegündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Tüm ekip arkadaşlarımız, gelen her çağrıya yetişmeye çalıştı. Her anı yakından takip ederek kapanan yollara hızla ulaşıp vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için özveriyle çalıştık. İlçe belediyelerimizle de koordineli bir şekilde kapanan yollara müdahale ettik. Şuanda yeniden yağış nedeniyle kapalı olan yolları da ekiplerimiz ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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