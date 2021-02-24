TFF 1. Lig: Samsunspor: 6 - Eskişehirspor: 1

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 61 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Yasin’in kullandığı kornere iyi yükselen Veli’nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 10

10. dakikada Caner’in sağdan ortasına iyi yükselen Coureur’un kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

16. dakikada penaltı atışını kullanan İlyas, topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 20

18. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan İlyas’ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

31. dakikada Djedje’nin ara pasında ceza sahasına giren Yasin Öztekin kaleci Melih’i de çalımlayarak meşin yuvarlığı filelere yolladı. 30

48. dakikada Gökhan Alsan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur'un şutu yandan dışarı çıktı.

58. dakikada ceza sahasında topu kazanan Oğuz'un pasına iyi vuran Hamroun'un şutu filelerle buluştu. 40

60. dakikada Caner'in uzun pasına iyi hareketlenen Oğuz'un şutu filelerle buluştu. 50

73. dakikada Berkay'ın pasında İbrahim Halil'in şutu filelerle buluştu. 51

86. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde Burak'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 61



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Deniz Turgut xx, Kemal Mavi xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Kevin Boli xx, Veli Çein xxx, Mücahit Albayrak xx, Brice Djedje xx (Oğuz dk. 46 xx), Jugurtha Hamroun xx (Burak Çalık dk. 59 xx), Gökhan Karadeniz xx (Gökhan Alsan dk. 46 xx), İlyas Kubilay Yavuz xxx, Yasin Öztekin xx (Nadir dk. 64 xx), Mathias Coureur x (Ali dk. 70 x)

Yedekler: Furkan, Yalçın, Erhan, Yunus Emre

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Eskişehirspor: Melih Ağa x, Emir Yıldız x (Erdal dk. 46 x), Mevlüt Çelik x, Furkan Balaban x, Bedirhan Altunbaş x, Onur Bayramoğlu x (Onur Arı dk. 85 x), Mehmet Özcan x, Buğra Çağlıyan xx, Tolga Yakut x, Sunday Alimi x (Berkay dk. 46 x), İbrahim Halil Öner xx (Hamed dk. 85 x)

Yedekler: Cengiz Alp, Furgan, Selman, Bartu

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Veli (dk. 4), İlyas (dk. 16 pen.) Yasin (dk. 31), Hamroun (dk. 58), Oğuz (dk. 60), Burak (dk. 86) (Samsunspor), İbrahim Halil Öner (dk. 73) Eskişehirspor

Sarı kartlar: İlyas, Oğuz (Samsunspor), Onur (Eskişehirspor)

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