Yılport Samsunspor - Eskişehirspor: 6-1

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Boli, Veli, Caner, Djedje (Dk. 46 Oğuz), Kubilay, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Yasin (Dk. 64 Nadir), Hamroun (Dk. 59 Burak), Mathias (Dk. 70 Ali)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih, Bedirhan, Onur Bayramoğlu (Dk. 85 Onur Arı), İbrahim (Dk. 86 Hamed Sholaja), Alimi (Dk. 46 Berkay Tanır), Tolga, Buğra, Furkan Balaban, Mehmet, Mevlüt, Emir (Dk. 46 Erdal Akdarı)
GOLLER: Dk. 4 Veli, Dk. 15 Kubilay (Pen.), Dk. 31 Yasin, Dk. 58 Hamroun, Dk. 60 Oğuz, Dk. 86 Burak (Yılport Samsunspor) Dk. 74 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Kubilay, Oğuz (Yılport Samsunspor) Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 23'üncü haftasında Yılport Samsunspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor´u 6-1´lik skorla mağlup etti.
4´üncü dakikada Yasin´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Veli´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
9´uncu dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mathias´ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
15´inci dakikada Yılport Samsunspor'da penaltı atışını kullanan Kubilay´ın vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 2-0.
31´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Yasin´in, kaleciyi de geçerek sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0.
35´inci dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada topa gelişine vuran Yasin´in şutunda kaleci Melih iki hamlede topun sahibi oldu.
41´inci dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Hamroun´un vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.
58´inci dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Oğuz´un ceza sahası dışında Hamroun´a verdiği pasta, Hamroun´un gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 4-0.
60´ıncı dakikada Caner´in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz´un ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.
74´üncü dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında İbrahim Halil´in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 5-1.
82´nci dakikada Caner´in pasıyla buluşan Kubilay´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
86´ncı dakikada Kubilay´ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Burak´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-1.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-02-24 19:08:25
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