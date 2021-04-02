– Samsun’da cuma vaazına OMÜ’lü akademisyen konuk oldu. İbadetlerin insan sağlığına etkileri cemaate bilimsel bulgulara dayanarak anlatıldı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde "İbadetlerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri" başlıklı program düzenlendi. Canik İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Nurettin Yılmaz ve Müezzin Kayyım Cengizhan Şahin tarafından organize edilen program 17 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve 713 Nisan Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

Programa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Alaattin Altın katıldı. Merkezî vaaz sistemi aracılığıyla Canik ilçesinde bulunan tüm cami ve mescitlerde programın dinlenilmesi sağlandı.

Programda Kovid19 pandemi sürecinde temizliğin ne kadar önemli olduğu ve İslam dininin temizliğe verdiği önemin daha iyi anlaşıldığı ifade edildi. Programda ayrıca, İslam dininin temel uygulamalarından olan abdest, namaz, oruç ve diğer ibadetlerin; insanın beden ve ruh sağlığına olumlu katkıları ile toplumsal faydaları bilimsel bulgulara dayanarak anlatıldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi de programda yer aldı.

Program cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın dua etmesiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.