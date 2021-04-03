Karadeniz’de 'farklı bir mutasyonun varlığı' araştırılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığının düşünüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1319 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 2026 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84’e yükselmişti. Karadeniz’de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak artarken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Prof. Dr. Asuman Birinci, “ Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı düşünülüyor. Çalışma devam ettiği için sonuçlar çıkmadığından dolayı açıklayamıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma sonucu belli olunca açıklanacak. Çalışma bitince veriler açıklanır” dedi.

Virüsün yaygın olduğu Karadeniz illerinde Samsun’da 197 binden fazla birinci doz, 145 binen fazla ikinci doz aşı uygulandı. Trabzon’da 128 binden kişiye birinci doz, 97 binden fazla da ikinci doz aşı uygulandı. Giresun’da 85 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Ordu’da 120 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Sinop’ta 43 binden fazla birinci doz, 30 binden fazla da ikinci doz aşı yapıldı.

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