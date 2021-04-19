Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”

İHA

Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”

– Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, beton santralinin ilçe için ciddi bir kazanım olacağını söyledi.
139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olan Bafra Belediyesi yol hizmetlerinin yapım maliyetlerini düşürmek adına önemli bir hamle gerçekleştiriyor. Bafra Belediyesi bir süre önce hazırlıkları tamamlayarak kurulum işlemlerine başlanan beton santrali çalışmalarında sona yaklaşıldı. Beton Santrali'nin yükleme rampası, silo ve bunkerlerin temelleri belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Santral, mekanik ve elektronik aksamının da firma tarafından tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete girecek. Kurulacak santral ile hizmet sağlamanın yanında maliyetleri önemli ölçüde azaltılması hedefliyor. Beton santralinin Bafra için oldukça önemli bir kazanım olacağının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Beton santralimiz sayesinde 139 mahallemizin beklentilerine daha hızlı ve sağlıklı çözümler bulabileceğiz. Tesisin bizim koordinemizde olmasıyla birlikte sathi kaplamada elde ettiğimiz başarı da göze önüne alınırsa bu rakamın çok daha üst sıralara gelmesi gündemde olacak. Sathi kaplama ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü beton yol çalışmasının ova için oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Bütün bu bakış açılarının toplamında beton santrali belediyemiz ve dolayıyla Bafra’mız için ciddi bir kazanım olacaktır. Bafra’mızda bir yılda dökeceğimiz betonu fazlasıyla karşılayacağız. Benzer uygulamanın yapıldığı yerlerdeki incelemelerimizi yaptık. Aynı zamanda kuracağımız yıkama (elek) tesisi sayesinde de kumu, çakılı ve mıcır ayırabileceğiz. Söz konusu yıkama tesisimizden sathi kaplama işlemlerimizde de yararlanabileceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım ...
Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim ...
Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl ...
Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
YEREL HABERLER Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada ...
Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
YEREL HABERLER Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri kazandıracak hareketler Covid-19 vaka sayılarının azaldığı Samsun’da cadde ve sokaklardaki kalabalık ‘pes’ dedirtti Takviye için Ankara ve İstanbul’dan gelen 209 hazır kuvvet polisi görev yerlerine geri döndü
YEREL HABERLER Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri ...
Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' ...
15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince ...
Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma ...
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
YEREL HABERLER Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi ...
Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın
Başkan Demirtaş: “Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bu salgını halkımızla beraber ...
Samsunlu iş adamından Merkez OSB’ye cami
YEREL HABERLER Samsunlu iş adamından Merkez OSB’ye cami
Başkan Demir’den yatırımlara inceleme
YEREL HABERLER Başkan Demir’den yatırımlara inceleme
Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli” Genç girişimcilerle tecrübe paylaşımı
YEREL HABERLER Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı ...
Taş: "Savaş nedeniyle göç eden insanları savaş sonrası topluma tekrardan kazandırmamız gerekir"
YEREL HABERLER Taş: "Savaş nedeniyle göç eden insanları savaş ...
ABD'nin desteklediği girişimcilik projesinden OMÜ öğrencisine ödül
YEREL HABERLER ABD'nin desteklediği girişimcilik projesinden OMÜ ...
İstiklal Marşı SAMÜ'de konuşulacak
YEREL HABERLER İstiklal Marşı SAMÜ'de konuşulacak