Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”

– Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, beton santralinin ilçe için ciddi bir kazanım olacağını söyledi.

139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olan Bafra Belediyesi yol hizmetlerinin yapım maliyetlerini düşürmek adına önemli bir hamle gerçekleştiriyor. Bafra Belediyesi bir süre önce hazırlıkları tamamlayarak kurulum işlemlerine başlanan beton santrali çalışmalarında sona yaklaşıldı. Beton Santrali'nin yükleme rampası, silo ve bunkerlerin temelleri belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Santral, mekanik ve elektronik aksamının da firma tarafından tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete girecek. Kurulacak santral ile hizmet sağlamanın yanında maliyetleri önemli ölçüde azaltılması hedefliyor. Beton santralinin Bafra için oldukça önemli bir kazanım olacağının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Beton santralimiz sayesinde 139 mahallemizin beklentilerine daha hızlı ve sağlıklı çözümler bulabileceğiz. Tesisin bizim koordinemizde olmasıyla birlikte sathi kaplamada elde ettiğimiz başarı da göze önüne alınırsa bu rakamın çok daha üst sıralara gelmesi gündemde olacak. Sathi kaplama ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü beton yol çalışmasının ova için oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Bütün bu bakış açılarının toplamında beton santrali belediyemiz ve dolayıyla Bafra’mız için ciddi bir kazanım olacaktır. Bafra’mızda bir yılda dökeceğimiz betonu fazlasıyla karşılayacağız. Benzer uygulamanın yapıldığı yerlerdeki incelemelerimizi yaptık. Aynı zamanda kuracağımız yıkama (elek) tesisi sayesinde de kumu, çakılı ve mıcır ayırabileceğiz. Söz konusu yıkama tesisimizden sathi kaplama işlemlerimizde de yararlanabileceğiz.”

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