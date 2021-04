Başkan Yüksel Yıldırım: "Her oynadığımız maça teşvik primi gönderiliyor" Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan şok açıklamalar "Ertuğrul Sağlam bana borç para verdi"

– Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan şok açıklamalar geldi. Yıldırım, oynadıkları her maç öncesinde rakiplere teşvik primi gönderildiğini belirtti. Başkan Yıldırım ayrıca, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın, primlerin ödenmesi için kendisine borç para verdiğini açıkladı.

İnternet üzerinden yayın yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) TV’deki 55. dakika programına katılan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme ve yaşanan olaylara dair şok açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan futbolcular, Ertuğrul Sağlam’dan aldığı borç paralar ve rakiplere gönderildiğini iddia ettiği teşvik primi hakkında konuşan Yıldırım, söyledikleriyle ezber bozdu.



"Ertuğrul Sağlam bana borç para verdi"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’dan borç para aldığını ve bunun nedenini açıklayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Ben, Mustafa Aztopal ve Ertuğrul Sağlam ile son 10 hafta için prim sistemi açıkladım. Süper Lig'den oyuncular getirdiğim için büyük paralara sözleşme yaptık. O yüzden de yüksek prim vermedik. Hepsi yüksek sözleşme ile geldiler. Sezon başı primlerde anlaşıldı. İçeride dışarıda 10 bin TL galibiyet primi var. 'Özel maçlara duruma göre prim açıklanacak' dedik. Giresunspor, ADS ve İstanbulspor maçına özel prim açıkladık. Ertuğrul Sağlam hocama da teşekkür ediyorum. Ertuğrul Sağlam şahsıma para verdi. İstanbulspor maçı primi 20 bin TL’ydi. 'Ben 10 bin TL’yi şimdi vereceğim, 10 bin TL’yi de şampiyonluk priminin üzerine koyup, manyak gibi topluca para alsınlar' dedim. Hoca da 'futbolcular parayı şimdi istiyor' dedi. 'Hocam, ben 10 bin TL veriyorum' dedim. Hoca da ‘Başkan sen futboldan anlamıyorsun, futbolcuların tek derdi prim. Maaşlarını alırlar, primlerini ertesi gün almak isterler.’ Sonra 'hocam o zaman sen bu oyuncuları çok seviyorsun para vermek istiyorsun' dedim. 'Sen şu an benden zenginsin, senin kıyıda köşede birikimin vardır. Faizciliği de sevmezsin, benden de faiz alma, bana para ver' dedim. Sağlam da 'gerçekten mi' dedi. Evet, deyince 10 biner TL’yi ben verdim, 10 biner TL’yi de hocadan aldım. Bunu sırf test için yaptım. Sağlam gerçekten verdi. Bunu futbolcuların konsantrasyonu bozulmasın diye yaptı. Doğru mu yaptı yanlış mı sezon sonu göreceğiz” dedi.



“Her oynadığımız maça rakibe teşvik primi gönderiliyor”

Samsunspor’un karşılaştığı rakiplere 'teşvik pirimi gönderildiğini' iddia eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Teşvik primi konusunu bana ispat et deseler, edemem. Rüşvetin belgesi olmuyor. Biz duyuyoruz. Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL’dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın hocayla da kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar. Ondan sonraki oynadığımız maç Balıkesirspor. Onlara da bize karşı alacağı puan ve puanlar karşılığı 30 bin TL prim açıklanıyor. O da olmadı. Menemenspor’a da 30 bin TL. O maçın ardından Menemenspor başkanı TFF’ye yazı yazıyor. Maçın hakeminin izlenmesini istiyorlar. Maçta bizim lehimize bir şey çalınmadı. Herhalde büyük teşvik pirimi kaçırdık diye düşünüyor herhalde. Samsunspor’un işi çok zor. Her oynadığımız maça teşvik primi gönderiliyor. Kimin tarafından gönderildiği de tahmin ediliyor. Biz zoru başarmak zorundayız. Şu anda dalgalı suda biraz su aldık. Şampiyon olmak için çabalayacağız” diye konuştu.



“TFF 1. Lig seneye ‘kurtlar sofrası’ olacak”

TFF 1. Lig’in seneye daha da zor olacağının altını çizen Yüksel Yıldırım, “Samsunspor olarak bu ligi iyi tartamadık. İyi analiz edemedik. Erken konuştuk. Stres oluşturduk. Benim ve hocamızın şampiyonluk sözleri baskı oluşturmuş olabilir. Biz İsmail Uyanık’la geldiğimizde 2 senede Süper Lig’e çıkma projesi yapmıştık. İlk sene olmadı. Şimdi de bu sene burada olmazsa çok üzülürüm. Önümüzdeki sene TFF 1. Lig tam bir ‘kurtlar sofrası’ olacak. 4 tane Süper Lig’den takım gelecek. Alttan 3 güçlü takım gelecek. Bu sene 15 futbolcu ile sözleşmemiz bitiyor. Onlarla konuşup, sezon sonu kalacaklara teknik heyet karar verecek. Bir değişim olmak zorunda. Bu ligde kalmak istemiyoruz. Hedeften çok uzak değiliz ama ‘kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz’ lafıyla gittik bile bile Menemen’de Adana Demirspor’a avantajı verdik” şeklinde konuştu.



“Kulüp içerisinde ‘derebeylik’ kurulmasına asla izin vermiyorum"

Kulüpte yaşanan olayları değerlendiren Başkan Yıldırım, “Oyuncular ve teknik heyetle toplantı yaptım. Futbolcularla kadro dışı bırakılanların kadro dışı nedenini konuştuk. 4 tane futbolcu hocayla konuştu, hocadan izin alıp Tuzlaspor maçı öncesi benle konuşmak istemişlerdi. Ben de ne konuşacağımızı sorduğumda 10 kişinin görüntülü konuşmak istediğini söylediler. Bu 4 futbolcu yanına yabancıları da alıp başkan bizi elebaşı görmesin diye düşünmüşler. Organizasyon süper. 150 ülkede dünya liderleriyle iş yapıyorum. Maden, enerji, liman gibi birçok alanda faaliyet yürütüyorum. Tüm yatırımlarımda pazarlık yapar, önceden çalışarak giderim. Futbolcular konuşmak istedikleri maddeleri bana sıraladılar. Esas mesele para. Taraftar 1 TL para vermiyor, birden hesap soran tarafa geçtiler. Patron benim, kulübün sahibiyim. Harcadığım paranın hesabını ben futbolculara sormuyorum ama millet soruyor. ‘Yediğin önünde yemediğin arkanda’, ‘paranız ödeniyor oynasanıza’ gibi söylemler futbolcularda stres oluşturdu. Toplantı günü futbolculara; Samsunspor’u diğer futbol kulüpleri gibi, dernek gibi görüyorsunuz. Samsunspor bir A.Ş. Bu kulübün patronu da başkanı da benim. İşlerin kötü gittiği şirketlerde işten adam çıkartılır ya da hesap sorulur. Kadro dışı bırakılan arkadaşlara da bu gözle baktık. Kadro dışı kalan 3 kişi, para konusunu konuşan 4 arkadaştan 3’ü. Kötü niyetli olsak 4’ünü gönderirdik, 3’ünü gönderdik. Kulüp içerisinde ‘derebeylik’ kurulmasına asla izin vermiyorum. Samsunspor’da da başı boşluk var. Ben rahatsızım, İsmail Erkanat vefat etti. İsmail Uyanık ayrıldı. Diğeri de finansa bakıyor. 5 yönetimin 4’ü yok. Baktım kararlar alınmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.



“Samsunspor puan ihtiyacı olan herkese puan verdi”

Çok basit puan kayıpları yaptıklarını vurgulayan Yüksel Yıldırım, “Pandemi Türkiye’yi çok kötü vurdu. Kulüpler ekonomik kriz yaşıyor. Bakın Avrupa’da Süper Lig kuruldu. Kurucu 12 takımın toplam kaybı milyar avroların üstünde. Bize federasyon bu sene 12 milyon TL verecekti, bu para temlike gidiyor. Sonuç olarak kulüp ekonomik zorluklar içerisinde hedefine doğru gitmeye çalışıyor. Lig başında bir bütçe yaptık. Bu bütçeyi tuttururuz sandık ama ben biraz açıldım. Akademiye 20 milyon TL ile girdim, şu anda 50 milyon TL görünüyor. Işık sistemi bitmek üzere. Sentetik çim işlemi devam ediyor. Temmuz ayına kadar sentetik çim de biter. Orada bizim 4 büyük 1 küçük sahamız olacak. 1 tane de futbolmatik diye kapalı bir alanımız var. Bilgisayar ve makinalarla futbolcuları eğiten yapay zeka sistemimiz olacak. Şampiyon bir takım kurduk, devre arasında 23 oyuncu alırız dedik ama mecburen 6 oyuncu aldık. Sonuçta hedeften şaştık. İnanılmaz puanlar verdik. Sanki bu ligin adaletini dağıtan bir organizasyon olduk. Samsunspor puan ihtiyacı olan herkese puan verdi. En üzüldüğüm maç Adana Demirspor’a kaybettiğimiz maç. Hiç varlık gösteremedik. Menemen ile berabere kaldık üzülüyorum ama gol bulduk ve kaçırdık. ADS maçında sadece üzüntü yoktu, aşırı bir şok yaşadım. Neden oynamadık diye çok kızdım. Sebebini bilmiyorum. Hocamız da söylemedi. Hereksin de benim de meral ettiğim bir şeydi” açıklamasında bulundu.



“Samsunspor örnek bir kulüp olsun diye 100’lerce milyon TL harcadım”

Son yaşanan seyirci olayları ve yaptığı yatırımlarda da bahseden Yıldırım, şunları söyledi:

“Menemenspor maçına kadar hep hoşgörülü davrandım. Futbolcularımla birkaç sefer maçlardan önce online olarak görüşme yaptım. Orada bana söz verdiler. O sözü verenlerin başında da kaptan Caner geliyordu. Bu sene şampiyon olup, kupayı Mustafa Erkanat’ın kabrine götüreceklerini söylediler. Ben de onlara güvendiğimi söyledim. Samsunspor bir anonim şirket. Karşılıklı güven olması lazım. Menemenspor maçı sonrası sinirlendim ve 1,5 gün düşündüm. Bizi mutlu etmeyen ama aynı zamanda kendisine yapılan nimetlerin kıymetini anlamıyorsa mecbur kaldık, 3 kişiyi kadro dışı bıraktık. 33 bin kişilik stadım var, bilet satamıyorum. Bursaspor maçında sağlıkçılar ile birlikte 30 kişilik arkadaşı stada soktuk. Çok gelmek istediler. Adana Demirspor ve Giresunspor yapıyor. Türkiye’deki birçok yanlış ve kötü örnekleri bize verdiler. Bütün riskleri alıp, onlar gibi cesur yürek olamadık. Büyük kalabalık stada koyamadık. Küçük sayıda bir insanı stada aldık. PFDK tarafından cezaya sevk edildik. Bakalım ne kadar para cezası gelecek. ADS 3 yıldır buradan çıkamıyor. Onlar ne olursa olsun yapar. Başkanları gözü karartmış. Her gittiğim ülkede kanunlara ve kurallara uyan bir dünya vatandaşıyım. Samsunspor örnek kulüp olmak zorunda. Ben onun için 100’lerce milyon TL’mi Samsunspor’a harcadım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.