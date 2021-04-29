Başkan Deveci ile gönüllülerden sahil temizliği

Atakum Belediyesi, Sıfır Atık hedefi kapsamında Atakum sahilinde vatandaşlarla birlikte atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi “Atığımız sıfır, desteğimiz sonsuz olsun” sloganıyla Atakum sahilinde atık toplama etkinliği düzenledi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin de Atakumlularla birlikte atık topladığı etkinliğe bir özel okul, AtaÇocuk Anaokulu ile yurttaşlar da önemli destek verdi. Etkinlikte çocuklar kendi elleriyle yaptıkları ‘çevre polisi’ şapkalarıyla dikkat çekti.



"Çevreye duyarlı olunmalı"

Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bir kentin çağdaş bir sahil kenti olabilmesi ve ‘Atatürk’e layık bir kentim’ diyebilmesi için o kentin temiz olması gerekir. Kentin temiz olabilmesi için çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmemizin yanı sıra kentlilerin çevreye duyarlı olması ve kenti kirletmemeleri gerekir. Hem çocuklarımızın hem sevgili hemşehrilerimizin çevreye duyarlılığını artırabilmek için temiz bir kentte yaşayabilmenin kenti temiz tutmaktan geçtiğini hissettirebilmek bu konuda farkındalık oluşturabilmek için müdürü ve öğretmenleri ile birlikte bugün bu etkinliği yapıyoruz” diye konuştu.

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