FETÖ sanığı yakalandı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

Hakkında Samsun Ağır Ceza İlamat Masasının hakkında yakalama kararı bulunan ve 667 sayılı KHK ile ihraç edilen hakim S.E.(45), Samsun TEM Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan müşterek faaliyet sonucu Merkez Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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