Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

Gençlerin Kadrajından: “Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı.

2016 yılından bu yana Samsun Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 16 Nisan 2021 son başvuru tarihli Gençlerin Kadrajından: Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu.

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ikamet eden, 1830 yaş aralığında 20'ye yakın gencin çevre duyarlılığı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm gibi bir çok temada çektikleri fotoğraflar ile katılım sağladığı yarışma sonucunda; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen fotoğraf sahipleri şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Turgay AsiltürkTokat. İkincilik Ödülü: Alaattin ÜnelÇorum. Üçüncülük Ödülü: Kübra ÇelikSamsun.

Yarışma duyurusunda detaylandırılan birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine Ramazan Bayramı sonrasında Samsun'da OKA Genel Sekreterlik Binası ile Çorum ve Tokat Yatırım Destek Ofislerinde düzenlenecek törenlerle takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.