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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa yurt dışı yasağı

İHA

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa yurt dışı yasağı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yapılanmasının ortaya çıkartılmasına yönelik yaptıkları istihbar çalışmaları doğrultusunda Atakum ve İlkadım ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bir kişi polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verilirken, sorgusu tamamlanan Irak uyruklu R.R.A. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.R.A. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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