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Rektör Ünal, öğrencilerden proje istedi “Üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri kaldıracak bir proje hazırlayabilirsiniz” Rektör Ünal engelsiz bir üniversite için öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Rektör Ünal, öğrencilerden proje istedi “Üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri kaldıracak bir proje hazırlayabilirsiniz” Rektör Ünal engelsiz bir üniversite için öğrencilerle bir araya geldi

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Engelsiz OMÜ Günleri” kapsamında, engelli öğrenciler ve birim gönüllüleriyle internet üzerinden bir araya gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilerin sorunlarını ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.
Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nursel Topkaya’nın yaptığı söyleşide; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, ilgili idari birim yetkilileri ve akademisyenler de yer aldı.

“Bu yılın sonuna kadar OMÜ’nün yüzde 60 oranında engelsiz üniversiteye dönüşmesine hedefliyoruz”
Söyleşinin başında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, engelli öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları zorlukların giderilerek diğer öğrencilerle aynı koşullarda eğitim hayatlarına devam etmeleri gerektiğinin önemine işaret ederek şöyle devam etti: “OMÜ yarım asra tekabül eden bir geçmişe sahip eski bir üniversite olduğu için binalarının büyük bir kısmı, engelli öğrencilere uygun dizayn edilmedi. Bu nedenle engelsiz bir üniversite oluşturmak için yapılmamız gereken alt yapı çalışması, sıfırdan kurulan bir alt yapıya göre çok daha maliyetli. Ancak bu durum, bizim için bir mazeret değil. Engelleri kaldırmak için elimizdeki tüm imkânlarla sürece dâhil olacağız. Bu noktada temel hedefimiz, OMÜ’nün bu yılın sonuna kadar yüzde 60 oranında engelsiz bir üniversiteye dönüşmesini sağlamak. Uzun vadede hedefimiz ise 3 yıl içinde OMÜ’nün bütünüyle engelsiz bir üniversiteye dönüşmesi, imkânlar ve fırsatların da tüm öğrencilerimiz için eşit bir şekilde oluşturulmasıdır.”
Öğrencilerden yaşadıkları sorunları, ilgili yetkililere mutlaka ulaştırmalarını rica eden Rektör Ünal, “Bu sayede sorunları geciktirmeden, kısa zamanda çözebiliriz” dedi.

“Üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri kaldıracak bir proje hazırlayabilirsiniz”
OMÜ’nün farklı birim ve bölümlerinde öğrenim gören yaklaşık 20 kişilik bir öğrenci grubunun karşılaştıkları problemleri ve önerilerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal söyleşinin sonunda, “Öğrencilerimizi düşünmeye, araştırmaya ve çözümlemeye yönlendirmek, onların akademik hayata alışmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde bir bütçe ayırarak öğrenci projelerine destek sunmayı planlıyoruz. Bu noktada siz de üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri kaldırmak amacıyla bir proje hazırlayarak bu destekten faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Ünal, daha güzel günlerde yüz yüze görüşme temennisinde bulunarak tüm katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Engelsiz bir üniversite için sorunların çözülmesine yönelik görüşlerin bildirildiği söyleşi, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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