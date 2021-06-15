Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı

Samsun'da evinde doğal gazla intihara kalkışan kadın ambulansta kaldırıldığı hastanede tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinde doğal gazı açıp intihara kalkıştığı ihbarı üzerine olay yerinde polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis olayın meydana geldiği birinci kattaki dairenin önce vanayı kapatarak doğal gazı kesti. Daha sonra evin kapısını çalan polise elinde sigara kapıyı açan 50 yaşındaki S.K. paniğe sebep oldu. Eden yoğun gaz kokusu etrafa yayılırken, polis sigarayı kadının elinden alıp her hangi bir patlamaya karşı tedbir alarak pencereleri ve kapıyı açık tutup evi havalandırıp ambulans istedi. Polisin eve geldiğinde pencerede sigara içtiği iddia edilen kadın "Sadece ölmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Polislere kendisini nasıl bulduklarını soran kadın ölmek istediğini tekrarladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K.'nin tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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