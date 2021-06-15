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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

İHA

Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Samsun'da ormandan araziden topladıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinin Divanbaşı Mahallesi'nde araziden topladıkları mantardan yiyen D.N.(59) ile N.N.(59) zehirlendi. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan D.N. ve N.N. ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Havza ilçesinin Bekdiğin Mahallesi'nde ise araziden topladığı mantardan yiyen H.T.(46) zehirlenerek Havza Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
3 kişinin zehirlendiği 2 ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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