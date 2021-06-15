Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü, 8 bin 249 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 8 bin 249 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'yi telefonla arayıp kendisini bankadan aradığını ve kredi kartından işlem yapılmaya çalışıldığını söyleyin kandırdı. Dolandırıcı, H.Ç.'ye işlemi iptal edeceğini söyleyip cep telefonuna gelen onay şifresini alan dolandırıcı kredi kartından 8 bin 249 lira çekerek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan H.Ç. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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