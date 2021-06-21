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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşındaki genç banyoda semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti

İHA

17 yaşındaki genç banyoda semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun'da 17 yaşındaki genç banyoda yaktığı semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi, İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Muhammet Ünal evlerinde banyo yaparken sıcak suyun yetersiz gelmesi üzerine odun kömürüyle yakılan çay semaverini de banyoya aldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen Muhammet Ünal olduğu yere yığılıp kaldı. Ailesi çocuklarının uzun süre boynadan çıkmaması üzerine seslenip cevap alamayınca kapıyı zorlayıp içeri girdiklerinde onu baygın halde buldular. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Ünal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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