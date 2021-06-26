Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Samsun´da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralı Selahattin Akçan'ın (54) da durumunun kritik olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-26 20:46:50



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