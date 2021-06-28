Bafra'da origami ve taş boyama kursu

Bafra Belediyesi tarafından sanat atölyesinde origami ve taş boyama kursu açıldı.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bafra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile engellilere için el sanatları kursu, çocuklar ve yetişkinlere yönelik gitar, bağlama, piyano ve keman gibi çeşitli dallarda enstrüman, tiyatro, resim kurslarının ardından şimdi de origami ve taş boyama kursu düzenlendi.

68 ve 912 yaş olmak üzere iki grup halinde düzenlenecek kursların başvuruları ise Bafra Belediyesi Konservatuvarı’na yapılacak. Bafra Belediyesi Sanat Atölyesi kapsamında hayata geçirilen kurslar Gazipaşa Mahallesi Mektep Sokak’ta yer alan Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek.

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