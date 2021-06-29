Yıldırım: “Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular alacağız”

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kendilerini şampiyonluğa taşıyacak oyuncular almak istediklerini söyledi.

Şimdiye kadar 8 oyuncu transfer eden, teknik direktörlük konusunda da Mehmet Altıparmak ile anlaşan Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım, kulübün genel durumu ve bundan sonra yapılacak transferler hakkında açıklamalarda bulundu.



“Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular alacağız”

Kırmızıbeyazlı kulübe katma değer sağlayacak oyunculara yöneleceklerini ifade eden Yüksek Yıldırım, "Samsunspor’un şu anki konumu, yaptığımız transferler ve hocamızla çok mutluyum. Takım Samsun’da toplandıktan sonra 1 hafta Samsun’da çalışacak. Daha sonra Erciyes’e gideceğiz. İlk kamp dönemini orada geçireceğiz. Bayram arası verip Gerede’de kampa gireceğiz. Bu çalışmalar sonucunda takım lige hazır olacak. İnsanlar sabırsız ama transfer konusunda acele etmememiz lazım. Transfer hemen bitirilsin, oyuncular kampa yetişsin istiyorlar. Biz bu hatayı yaptık. Birçok takımın hocası bile belli değil. Kampların ardından inanılmaz beklenmedik oyuncular bir anda piyasada olacak. Biz de ‘tüh, keşke’ dememek için acele etmek istemiyoruz. Çünkü ilk etapta ihtiyacımız olan oyuncuları aldık. Bundan sonra bizi şampiyonluğa taşıyacak, gelir gelmez katma değer sağlayacak oyuncular olacak. Kulüp olarak biraz yavaş ve temkinli adımlarla gideceğiz. Lig başlamadan gerekli tüm transferlerin biteceğini ümit ediyoruz” dedi.



“Transferde hedefi 12’den vurmak istiyoruz”

Yapılacak transferlerde nokta atışı yapmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, “Lig 13 Ağustos’ta başlıyor ama transfer 8 Eylül’de bitiyor. Demek ki lig başladıktan sonra 3 hafta da öyle var. Şu anda oyuncularda fiyatlar inanılmaz pahalı. Pazarda birkaç menajerle görüştük. Söyledikleri fiyatlar bizim düşündüğümüz fiyatların 2 katı seviyesinde. Biz de ‘Böyle bir paramız, transfer yapamayız, siz nereye veriyorsanız verin’ diyoruz. Millet versin. Sonuçta Samsunspor’a gelecek çok oyuncu var. Şu an 8 transfer yaptık. 56 oyuncu daha alacağız. Diğerleri de kadroda olan oyuncular ve altyapıdan gelen oyunculardan oluşacak. Transfer edeceğimiz bu 56 oyuncuda acele etmeden hedefi 12’den vurmak istiyoruz” diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor şu ana kadar Adana Demirspor’dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani’den kanat forvet Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş ve Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen’i transfer etmişti.

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