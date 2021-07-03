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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor

İHA

Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor

“Delta varyantı ve Kovid19” hakkında bilgilendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı insan vücuduna girdiğinde diğer korona virüslere göre daha hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir” dedi.
Kovid19 virüsünün iki mutasyon geçirmiş formuna varyant denildiğini söyleyen Liv Hospital Samsun Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantının ise ilk olarak Hindistan’da tespit edildiğini ve daha sonra İngiltere’de aşısız kişilerde korona virüsün yeni ve baskın bir türü olarak bildirildiğini söyledi. Bu tip yeni virüs tüm dünyada salgının kontrol altına alınması ile ilgili ümitlerin arttığı bir zamanda endişe oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı insan vücuduna girdiğinde diğer korona virüslere göre daha hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu virüsün bugüne kadar olan Kovid19 mutantlarına göre en hızlı ve en elverişli tip olduğunu bildirmektedir. Delta varyantı, alfa varyantına göre yüzde 5060 daha bulaşıcıdır” diye konuştu.

Gençlerde ağır soğuk algınlığı yapıyor
Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantının semptomlarının farklı olup olmadığı hakkında şu bilgileri paylaştı:
“DSÖ’den yapılan açıklamada Delta varyantının daha ciddi belirtilere neden olduğu belirtilmektedir. Ancak bu sonucu doğrulamak için daha fazla araştırma yapmak gerektiği ifade edilmiştir. Delta varyantının neden olduğu Kovid19 hastalığında başlıca belirtiler; mide bulantısı, baş ve boğaz ağrısı, ishal, kusma ve yüksek ateştir. Genç bireylerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde kendini göstermektedir. Bu belirtileri olan kişilerin derhal sağlık kurumuna başvurmaları gerekmektedir.”
Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantının aşılara dirençli olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“İsrail’de yapılan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Moderna aşısının delta varyantı dâhil olmak üzere tüm varyantlara etkili olduğu bildirilmektedir. Sinovac aşısının koruyup korumadığı belli değildir. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, aşının Kovid19 hastalığına karşı etkili olduğunu bildirmiştir. Ancak Endonezya Tabipler Birliği, ülkede Kovid19 nedeniyle hayatını kaybeden 26 doktorun en az 10'unun daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırdığını belirtmektedir. Bu nedenle Sinovac aşısının delta varyantına karşı etkililik oranı endişelere neden olmaktadır. Ülkemizde bu hafta Sağlık Bakanlığı’nca alınan karar ile daha önce iki doz Sinovac aşısı yapılan 50 yaş üstü kişilere ve sağlık personeline bir doz Pfizer/BioNTech aşısı yapılması tavsiye edilmektedir. Hedef grup içinde yer alan kişilerin bu fırsatı değerlendirmeleri oldukça önemlidir.”

En büyük tehdit
Amerika Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin 22 Haziran’da yaptığı açıklamada delta varyantının Kovid19 ile ilgili en büyük tehdit olduğunu söylediğini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Ancak hastalığın daha ölümcül olup olmadığı ile ilgili henüz veri yoktur. İlk tespit edildiği Hindistan’da vaka sayısı azalmakla beraber, şu ana kadar 85 ülkede bildirilmiştir. Avrupa’da henüz yavaş yayılmaktadır. Ancak ülkeler bu yeni tehlikeye karşı bazı önlemler almaktadır. İngiltere’de delta varyantı vakalarında artış sürerken, Başbakan Boris Johnson 21 Haziran'da beklenen tam açılmanın 4 hafta kadar erteleneceğini ve 19 Temmuz'un yeni tarih olarak belirlendiğini açıklamıştır” ifadelerini kullandı.

Temizlik, mesafe ve maskeye devam
Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantından korunmak için şu önerilerde bulundu:
“Kovid19 ile enfekte hastaların dokunduğu cansız yüzeylere el temasından kaçınılmalı, eller sık olarak sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmelidir. Sosyal mesafeye uyulmalı ve maske kullanma konusuna özen gösterilmelidir.”

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