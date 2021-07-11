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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adrenalin tutkunlarının kalbi SUKAY'da atıyor

İHA

Adrenalin tutkunlarının kalbi SUKAY'da atıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk ve tek Su Kayağı Merkezi (SUKAY) sezonu açtı. 16'sı lisanslı 25 sporcusu bulunan SUKAY'da sporcuların sezon açılışına özel gösterisi ise nefes kesti.
Samsun’un Canik ilçesinde Belediyeevleri sahil kısmında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi, adrenalin tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Normalleşme ile birlikte tüm bakımlarını yaparak sezonu açan SUKAY özellikle deniz, kum ve güneş üçlemesinden sıkılan ve eğlenmek için alternatif arayan tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Merkezde su kayağı yapmak isteyenlere eğitim veriliyor. Merkezin yanında bulunan Su Ada da farklı bir eğlence imkanı sunuyor. Yüzme havuzu, aqua park ve su aktiviteleriyle vatandaşlar burada da keyifli vakit geçirebiliyor.

"7'den 70'e herkes su kayağı yapabilir"
Türkiye'de deniz üzerine kurulu ilk ve tek tesis olduklarını söyleyen SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, "2021 yılı sezonunu açtık. Su kayağı severler de buraya gelmeye başladı. Bizim su kayağı takımımız da antrenmanlara başladı. Bu spor Türkiye'de çok sevilen su sporlarının içinde. Tesisimiz de kablolu su kayağı olarak sayılı yerlerden birisi. Ayrıca deniz üzerine kurulu ilk ve tek tesis. Burası halka açık bir yer. Yüzme bilen ve sağlık problemi olmayan herkes buraya gelebiliyor. Herkesin bu sporu yapmasını tavsiye ederim. Vücudun bütün kaslarını çalıştırıyor. Bu sporumuz, 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir spor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen misafirlerimize su kayağı eğitimi vererek, su kayağı yapmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Şampiyon takımımız var"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı takımlarının olduğunu da ifade eden Yavuz, "Türkiye şampiyonu bir takım. Bireysel derecelerimiz var. Şu anda sporcularımız hem sezon açılışına özel bir gösteri yaptılar hem de antrenmanlarına başladılar. Her şey güzel gidiyor. Şu anda 25 öğrencimiz var. Bunların 16'sı lisanslı sporcumuz. Biz buraya herkesi davet ediyoruz. Tüm Karadeniz'in bu merkezi görmesi gerek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti halkımıza en güzel şekilde sunmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"Suyu seven herkes yapmalı"
İstanbul'dan tatil için Samsun'a geldiğini söyleyen Yunus Bıdıklı, "3 gündür Samsun'dayım. Su Kayağı Merkezi olduğunu öğrendim ve tatil süremi bu yüzden uzattım. Kısa bir eğitim sonrası deneme fırsatım oldu. Önce en basitini denedim. Sonra bir üst seviyesine çıktım. Ayrıca kürek sporu yaptım. Çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdim. Suyu çok seviyorum ve suyu seven herkesin mutlaka yapması gereken bir şey. Çok keyif aldım. Muhteşem bir olaydı. Kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
SUKAY'da öğrenci olan 18 yaşındaki Sümeyye İskender de, "Çok eğlenceli bir spor. Pandemi yüzünden uzunca bir süre gelip yapamamıştım. Bu sezonda kaymaya başladım. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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