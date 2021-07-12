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Samsun’un ‘Ulaşım Ana Planı’ tamamlandı Planda yeraltı tüneli, otoparklar, bisiklet yolları, yaya yolları, terminaller, toplu taşıma araçları ve aktarma merkezleri tek tek belirtiliyor

İHA

Samsun’un ‘Ulaşım Ana Planı’ tamamlandı Planda yeraltı tüneli, otoparklar, bisiklet yolları, yaya yolları, terminaller, toplu taşıma araçları ve aktarma merkezleri tek tek belirtiliyor

Yeraltı tüneli, otoparklar, bisiklet yolları, yaya yolları, terminaller, toplu taşıma araçları ve aktarma merkezlerinin yerlerinin belirlendiği Samsun’un ilk ‘Ulaşım Ana Planı’ tamamlandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. 58 gündem maddesinin görüşüldüğü komisyonda Ulaşım Dairesi Başkanlığı bürokratları yıllarca süre çalışmalar neticesinde oluşan Samsun Ulaşım Ana Planı hakkında sunum gerçekleştirdiler.

“Hedef yıl 2032”
Tamamlanan planın tam anlamıyla faaliyete geçmesi için planlanan yılın 2032 yılı olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Endüstri Yüksek Mühendisi Ali Dinler, “Yıllarca ulaşım ana planı için veriler toplandı. Parça parça aldığımız hizmet neticesinde diğer büyükşehirlerin bütçelerinin 10’da 1’ini kullanarak ulaşım ana planını tamamladık. Bu kapsamda 3. aşama olarak sahadan verileri topladıktan sonra 10 bin 500 kişiye sorarak hane halkı anketi gerçekleştirdik. 300’ü aşkın noktada trafik sayımları gerçekleştirdik. Bu verileri bilgisayar ortamında modelledik. Ulaşım konusunda Samsun’un talep ve beklentilerini ortaya koyan bir ulaşım modeli ve ulaşım raporunu meclis gündemine getirdik. Ulaşım ana planının içerisinde Samsun’un karayolu ile ilgili, toplu taşıma ile alakalı, taksiler, otoparklar, bisiklet yolları, yaya yolları, terminaller, aktarma merkezleri gibi birçok öneriler ve planlamalar bu raporda var. Temel çıkış noktamız hane halkı anketleri ve kent içi toplu taşıma araçları ile trafik sayım ölçümleri neticesinde öncelikle 2 aşamada ulaşım ana planının hedeflerine ulaştık. Hedef yıl dediğimiz yıl 2032 yılıdır. 15 yıllık periyotlarla 5’er yıllık yenileyerek bu planlamalar yapılır” dedi.

Ömürevleri’nden Toybelen’e tünel
Hazırlanan planda yer altından geçecek tünel çalışmasının da olduğuna dikkat çeken Ali Dinler, “2032 yılı için karayolu ulaşım ağı hedeflerimizde 8 adet alternatif Samsun için faydalı olabileceğini düşündüğümüz yollar, karayolu ağı önerdik. Bunlardan en önemlisi Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu'dur. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışılan Ömürevleri’nden başlayarak Toybelen’e kadar giden tünel çalışması yer almaktadır. Toplamda yaklaşık 80 km’lik ulaşım ağı bu rapor neticesinde çalıştık. Yüksek kapasiteli toplu taşıma ile alakalı 8 adet toplu taşıma ağı ve hattı önerdik. Bu 8 toplu taşıma ağını hedef yıl öngörülerimizi dikkate alacak şekilde modelimizde çalıştırdık ve bunlar için en önemlisinin özellikle 2032 yılı için Cumhuriyet Meydanı ile 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi arasında ve Karayolları Kavşağı ile Yeşilkent, Eğitim Araştırma Hastanesi arasında hizmet vermesi planlanan hatların olacağını öngörüyoruz. Bunlar haricinde kent içerisinde trafiğin engellenmesi, trafik akışının daha hızlı sağlanabilmesi amacıyla özellikle ilçeden ve kırsaldan gelen toplu taşıma araçlarıyla veya özel araçlarla gelen vatandaşlarımızın kent içinde trafik oluşturmaması amacıyla kent merkezine yakın lokasyonlarda Alaçam Caddesi’nde, Otogar mevkisinde, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Şehir Hastanesi’nde ve Barış Bulvarı’nın başlangıcında 5 adet transfer merkezi önerdik. Özet olarak ulaşım ana planı ile Samsun için 19 adet önerilerde bulunduk. Bunlardan bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı üzerinde de çalışmalarımız sürmekte” diye konuştu.

“Samsun’un ilk ulaşım ana planını birlikte hazırladık”
Meclis üyelerinin büyük beğenisini toplayan çalışmaların ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ise şunları söyledi:
“Bu çalışmalar, Samsun’a özgü bir modelle başladı. Bu model, bir danışmanlık firmasına işi pas edip kenarda beklemek değil aksine üniversite, danışmanlık firması, bizim kendi ekibimiz ile birlikte çalıştık. Bu işleri beraber müzakere ederken işe ilk başladığımızda ekibimizde olan personeller de işin ilmi tarafında kendilerini geliştirdiler. Sunum yapan Ali Bey de 2017 yılında bu projenin başlangıcında belediyemizde işe başlamıştı. Ulaşım raporları diğer sektör raporları gibi dinamik raporlar. Her zaman güncellenebilir, eklenebilir ancak bu bizim, hepimizin haklı gururudur. İlk kez Samsun’un ulaşım ana planını, ilk kez otopark planını, ilk kez bisiklet ana planını birlikte hazırladık. İnşallah bizler, bizden sonra gelenler bunu daha iyi bir yere taşırlar.”
Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan komisyon toplantısından geçen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek.

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