Karadeniz’de doğdu, dünya markası oldu 500 metre karelik atölyeden dünya devine Yerli ve milli uçaksavarı üretti

Karadeniz’in kalbi Samsun’dan doğan hafif silah devi CANiK, Türkiye’nin en çok ihraç edilen tabanca markası olarak biliniyor. Türkiye’nin hafif silah ihracatının yüzde 75’ini tek başına gerçekleştiren CANiK, şimdi de yerli ve milli uçaksavara adını veriyor. Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “23 yıl önce Karadeniz’in kalbi Samsun’da 500 metrekarelik atölyede başlayan üretim serüvenimiz, gelişerek sürüyor. 150 milyon dolarlık yeni yatırım projemiz devam ederken, pandemi döneminde de ihracatımızı hız kesmeden sürdürdük” dedi.

Canik, Karadeniz Bölgesi için birden fazla anlam ifade eden bir kavram. Karadeniz Bölgesi’nin orta kısmında yer alan dağlara adını veren Canik, Osmanlı döneminde merkezi Samsun olan Sancak’ın da adıydı. Bugün ise Canik, Samsun’un merkezde olan ilçelerinden biri olarak biliniyor. Canik, yalnızca Karadeniz’in büyükşehirlerinden olan Samsun’daki bir coğrafi ve idari bölgeyi ifade etmiyor. Aynı zamanda başarısı Türkiye sınırlarını aşan bir hafif silah devini anlatıyor. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii bayrağını dünyada gururla dalgalandıran CANiK, yapılan anketlere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok bilinen dört Türk markasından biri olmayı başardı.



Karadeniz’de doğdu, büyüdü

CANiK, doğduğu topraklardan adını alıyor. Marka sahibi olan Samsun Yurt Savunma (SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS, CANiK markasıyla dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi konumuna geldi. SYS, halen üretimini Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde, 750 çalışanı ile sürdürüyor. 1 dakikada 1 tabanca üreterek, üretim gücünü dünyaya kanıtlayan SYS’nin, yıllık üretimi 400 bin adedi buluyor.



“Yeni yatırım yapıyoruz”

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “23 yıl önce Karadeniz’in kalbi Samsun’da 500 metrekarelik atölyede başlayan üretim serüvenimiz, gelişerek sürüyor. Samsun’daki yatırımlarımızın toplamı 120 milyon dolara ulaştı. Tesislerimizi tek çatı altında birleştirecek 150 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başlamış durumdayız. Yatırım tamamlandığında SYS, 80 dönümü kapalı alan olan toplam 245 dönümlük alan üzerinde yeni tesislerinde üretimini sürdürecek” dedi.



Dünya orduları CANiK kullanıyor

CANiK markasıyla üretilen hafif silahları Türk ordusu ve kolluk kuvvetleri kullanıyor. CANiK markasıyla Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75’ini tek başına yapan Samsun Yurt Savunma (SYS), üretiminin yüzde 95’ini dünyanın 68 ülkesine ihraç ediyor. SYS’nin yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. CANiK markalı halen 2,5 milyon adetten fazla tabanca aktif görevdedir. Bu silahların 2 milyona yakınını Amerikan pazarına ihraç eden CANiK, 2020 yılında Amerika’ya tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada dördüncü sıraya yerleşti. Polonya Polis Teşkilatı’ndan Ukrayna Sınır Teşkilatı’na kadar birçok resmi kurumun da CANiK markalı silahları kullandığını da belirtelim.



Pandemi döneminde ihracatı hız kesmedi

Pandemi döneminde de ihracatlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, özellikle sivil pazarda ciddi hareketlilik olduğunu söylüyor. Aral, en büyük ihracat pazarları olan ABD ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Sivil silahlanma konusunda ABD’de önemli bir hareketlenme var. 2021 yılının OcakNisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD’ye ihracatımız 2 kat arttı. Firmamızın 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da yüksek adetli satışlar gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte devlet kontratlarının kabul süreçleri yavaşlamıştı ama 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren kabul süreçleri hızlanmaya başladı.”



Yerli ve milli uçaksavarı üretti

CANiK markasıyla hafif silahta dünya devi olan SYS, 2020 yılında yerli ve milli uçaksavar olarak anılan 12,7 mm ağır makineli tüfeği yani CANiK M2 QCB’yi de üretmeyi başardı. 2012’den beri ARGE çalışmalarını sürdürdüğü yerli uçaksavarı başarıyla ürettiklerini belirten Utku Aral, “Atım sayısı ve performansına bakıldığında dünyadaki en iyi 12,7 mm ağır makineli tüfeği geliştirdik. NATO ve T.O.P. standartlarında ve dünyadaki rakiplerimizden daha üstün özelliklere sahip olan uçaksavarımız için ön sipariş almaya başladık. Yerli uçaksavarı ilk etapta yıllık 1.500 adet üretmeyi ve bunun da yüzde 60’ını ihraç etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise ihracat oranımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz” diye konuştu.



CANiK’in hikayesi

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; Canik markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ’da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında Canik markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık 400 bin adet tabanca üreten SYS; 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, Century Arms ile ortak olarak kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 yılında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden dördüncü firma oldu. Özgün yerli tabancadan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

