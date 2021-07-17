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112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı Ambulans şoförü, sağlık çalışanı bayanları bıçaklanmaktan kurtardı

İHA

112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı Ambulans şoförü, sağlık çalışanı bayanları bıçaklanmaktan kurtardı

Samsun'da 112 ambulans ekibinde görevli sağlık personeli bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri saldırıyı yara almadan atlatırken, ambulansın içine de zarar veren saldırganlar, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Selahiye Mahallesi 2. Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi. Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.'yi bıçaklanmaktan kurtardı.
Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer saldırgan ise kaçtı. Polis kovalamaca sonucu kaçan saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı. 3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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