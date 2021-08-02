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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İHA

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediye Ağustos Ayı Meclis Toplantısında görüşülen 5 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
5 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, belediyenin toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen 5 gündem maddesinin tamımı oy birliği ile kabul edilerek daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis açılışında konuşan ve Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarına değinen Aydın Karmil, “Ülkemizi sıkıntıya, bunalıma, üzüntüye ve kedere sokan adeta ciğerlerimizi yakan orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Yangınların sebebinde bir kasıt var ise neden olanları lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz. Çünkü insan hayatının devam edebilmesi için havaya, suya, oksijene ihtiyaç olduğu aşikar. Bütün canlıların da ormandan, havadan, sudan ve ağaçtan beslendiği de bir gerçek. Bu nedenle sadece ağaçların değil, ağaçlarla birlikte tüm canlı hayatını yok etme olayıdır bu. Onun için bu yangın söndürme işlerinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Tekkeköy Belediyesi olarak biz de mücadeleye destek olma amacıyla yangın bölgesine araç yardımında bulunduk. Piknik yapma konusunda da vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde olursa olsun bir ağacın yok edilmesi katliamdır. Bilerek ve kasten yapılırsa bunun izahı da mümkün değildir. İnşallah bu yangınlar, yaşadığımız son yangınlar olur temennisinde bulunuyorum” dedi.
Meclis toplantısında ayrıca Samsun Yeni Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde Tekkeköy Belediyesini temsil etmek amacıyla Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar asil üye, Mehmet Gürsoy ise yedek üye olarak seçildi.

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