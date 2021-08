Başkan Deveci’den Atakumlulara çağrı: “Doğamıza sahip çıkalım”

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ormanların ve yeşilin insanların bir parçası olduğunu belirterek, “Allah muhafaza, Atakum’un her bir mahallesinde orman parçası var. Atakumlulara doğaya sahip çıkmalarını hatırlatıyorum” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda 15 gündem maddesi ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edildi.



“Bu afeti unutmayalım”

Türkiye’nin birçok noktasında yaşanan yangınlar hakkında mecliste grubu bulunan tüm partiler adına açıklama yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu millet ve bu topraklar üzerinde hesap yapanlar var. Terörden bir türlü kurtulamıyoruz. Yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Doğayı biraz hor kullanmaya başladık. O kendisini Karadeniz’de ve Türkiye’nin değişik yerlerinde kendini göstermeye başladı. Hem can kaybımız var hem de ciddi bir mal kaybımız var. Hem de birlikte yaşadığımız çevreyi kaybettik. Bu konuda Atakum Belediye Meclisi’nin duyarlı olup sesini yükseltmesi gerekiyor. Bu konuda yapılabilecek olan ne varsa ve kim yapmak durumundaysa biraz daha duyarlı, hassas olunmalı. Çünkü bu bir daha geri gelmiyor. Bir de üstelik bunun içinde canlarımız da gitti Onlar da geri gelmeyecek. O bitmeden, onun acısını daha silemeden çok yerde özellikle Akdeniz ile ilgili bugün 111 sayısı telaffuz ediliyor. 111 ayrı noktada yangın çıkmış. İstiklal Savaşı döneminde bile Yunanlılar ülkeyi terk edip giderken bunu yapmamışlardı. Ne oluyor bize? Onun içinde hayvanlarımız, köylerimiz, doğanın içindeki canlılar yanıyor. İnsanlar yanıyor. Bu konuda bir duyarlılık yaratmamız gerekiyor. Ormanlarımız bize emanet. Evet mal canın yongası diyoruz. Hayvanlarımız, evimiz barkımız, yazlığımız, kışlığımız var ama ormanlarımız, yeşilimiz, doğamız bize emanet. Onlar bizim bir parçamız. Onlar olmadan insanların bu coğrafyada yaşama imkanları yok. Türk insanını bir kez daha duyarlı ve sorumlu olmaya bu afet günlerini unutmamaya davet ediyorum. Ormanlarımız bizim. Ormanları memurların, jandarmaların ya da başka görevlilerin korumasının ötesinde bizim korumamız gerekiyor. Allah muhafaza, Atakum’un her bir mahallesinde orman parçası var. Aynen Marmara’da olduğu gibi. Onun ne kadar tedbir alırsak alalım, ne kadar makine parkımız güçlü olursa olsun bunun önüne geçerek zararı belki azaltabiliriz ama önleyebilme olanağı yok. O açıdan Atakumlulara doğaya sahip çıkmalarını hatırlatıyorum. Şehit olan yurttaşlarımıza rahmet diliyorum zarar gören insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.



Dayanışmaya davet

Afet bölgesindeki belediyelerle diyalog halinde olduklarını belirten Başkan Deveci, “Neye ihtiyaç olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. O bölgedeki insanlarımızın ihtiyaçlarını olabildiğince tespit ettikten sonra bir çağrı daha yapacağım. Sizi ve kendi çevrenizi bu konuda duyarlı olmaya, yardım elinizi uzatmaya ve dayanışmaya davet ediyorum. ‘Bugün değilse ne zaman?’ diyerek yardım zinciri oluşturalım. Oradaki yurttaşlarımızla, komşularımızla el ele tutuşalım. Hiç olmazsa onların yanında olduğumuzu, onların acılarını paylaştığımızı onlara hissettirelim. Ben bu konuşmamı Atakum Belediyesi Meclisi adına yaptım. Meclisin ortak iradesini seslendirdim. Atakum Belediyesi Meclisinin kanaati ve isteği olarak Türkiye ve Samsun kamuoyuna sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.