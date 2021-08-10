Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Samsunsporlu futbolcular Melih Okutan ve Barış Başdaş sağlık kontrollerinden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncularından Melih Okutan ve Barış Başdaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

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