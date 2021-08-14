Koronavirüsten kızını kaybeden baba: Sosyal medyadaki söylemlerin etkisinde kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsten kızını kaybeden baba: Sosyal medyadaki söylemlerin etkisinde kaldı

DHA

Koronavirüsten kızını kaybeden baba: Sosyal medyadaki söylemlerin etkisinde kaldı


Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lale Duran (26), dün toprağa verildi. Kızının, eve gelen aşı ekibini reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten acılı baba Sefer Duran, "Kızım, sosyal medyadaki aşı söylemlerinin etkisinde kalıp, aşı olmak istemedi. Sonunda başımıza bu olay geldi. 'Kapıya 3 defa aşı ekibi gelmiş, kapıdan geri çevirmiş, reddetmiş' bunlar doğru değil" dedi.
Bafra ilçesinde yaşayan Lale Duran ve ailesi, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerde Duran ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evlerinde karantina süreci başladı. Bu süreçte Lale Duran ve baba Sefer Duran, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Baba Sefer Duran, 8 gün süren hastane tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Lale Duran, önceki gün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kız, dün gözyaşları arasında ilçede toprağa verildi.
'YALAN HABERLER BİZİ ÜZMEYE BAŞLADI'
Kızının, eve gelen aşı ekibini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten baba Sefer Duran, kızına ilişkin bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kendisi ve eşinin koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Duran, kızının ise sosyal medyada çıkan aşı söylemlerinin etkisinde kalıp, aşı yaptırmadığını söyledi. Sefer Duran, "Kızım aşı olmak istemedi ve olmadı, sonunda başımıza bu olay geldi. Sağlık ekipleri, merkez camilerine geldiler, ilan verdiler ama kızım aşı olmak istemedi. Bazı haberlerde 'Annesi ve babası yoğun bakımda yatıyor' denildi ama ben yoğun bakıma düşmedim sadece 8 gün hastanede yattım, annesi ise hastaneye bile gitmedi. Hastanede ben ve kızım Lale yattık ama o hastaneden çıkamadı. Kızımın herhangi bir kronik hastalığı yoktu ama gribe bile yakalandığında hassas olurdu. Son zamanlarda yapılan yalan haberler bizi üzmeye başladı. 'Kapısına 3 defa aşı ekibi gelmiş, kapıdan geri çevirmiş, reddetmiş' bunlar doğru değil, bu şeyler hiçbir zaman olmadı. Benim annem 72 yaşında ve aşısını oldu, ona koronavirüs bulaşmadı. Babamın dayısı ise 80 yaşında ve kronik hastalıkları var, o da koronavirüsü aşı sayesinde atlattı. O nedenle aşı çok önemli, bunu da herkese söylemek isterim" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2021-08-14 19:07:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı
YEREL HABERLER Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı
İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek
YEREL HABERLER İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek
Palamut yüz göstermedi Palamut bu sene henüz ağlara takılmadı
YEREL HABERLER Palamut yüz göstermedi Palamut bu sene henüz ağlara ...
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Dütmen Yayla Şenlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Dütmen Yayla Şenlikleri yapıldı
SAOB'dan Ayancık’a yardım
YEREL HABERLER SAOB'dan Ayancık’a yardım
Samsun'da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs ...
Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun fındık üretiminde 1. sıraya doğru yükseliyor Tütüncü: “3-4 sene sonra Ordu’yu geçerek Türkiye’de en çok fındık üreten il Samsun olacak”
YEREL HABERLER Samsun fındık üretiminde 1. sıraya doğru ...
Samsun’da sağanak korkuttu
YEREL HABERLER Samsun’da sağanak korkuttu
Kuzen cinayetinde kardeşlerden birine ev hapsi, diğeri ise ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
YEREL HABERLER Kuzen cinayetinde kardeşlerden birine ev hapsi, ...
Çalıntı motosikletler bulundu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletler bulundu: 3 gözaltı
Çarşamba'da kaza :1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da kaza :1 yaralı
Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli
Başkan Özdemir: "Azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Azim, gayret ve kararlılıkla ...
Görüntülü şantaja 1 tutuklama
YEREL HABERLER Görüntülü şantaja 1 tutuklama
Çarşamba'dan Sinop'a yardım tırı Başkan Doğan: “Yaralarımızı birlikte saracağız”
YEREL HABERLER Çarşamba'dan Sinop'a yardım tırı Başkan Doğan: ...
Eski mezarlık alanında esrar ve kenevir ele geçti
YEREL HABERLER Eski mezarlık alanında esrar ve kenevir ele geçti
İlkadım’dan sel mağdurlarına yardım eli
YEREL HABERLER İlkadım’dan sel mağdurlarına yardım eli
Samsun'dan selzede komşuya can suyu Başkan Demir: "Yaralarımızı birlikte saracağız"
YEREL HABERLER Samsun'dan selzede komşuya can suyu Başkan Demir: ...
Kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı temizledik" Samsun'da bıçakla kuzenlerini öldüren kardeşler polis tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.