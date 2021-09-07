Başkan Demir: “Trafik yoğunluğu 1,5 yıl, otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun 1,5 yıl, otopark probleminin de 2 yıl sonra tarih olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran’da ASELSAN ile ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ imzaladı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında 110 kavşağın düzenlemesi yapılacak. Trafiği yüzde 52 rahatlatması hedeflenen proje uygulanmaya başlandı.

Akıllı şehir kapsamında bazı kavşaklarda ‘adaptif kavşak’ uygulaması hayata geçerken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaklaşık 1,5 yıl içinde trafik, 2 yıl içinde de otopark problemlerini çözeceklerini açıkladı.



“Trafik yoğunluğu 1,5, otopark problemi ise 2 yıl sonra tarih oluyor”

Trafik yoğunluğu ve otopark problemleri için birçok projeyi devreye soktuklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Samsun’un en önemli güncel problemi, trafik yoğunluğu ve otopark sorunu olarak görünüyor. Türkiye’de en derli toplu, kapasiteli ve en geniş kapsamlı projelendirilmiş akıllı şehir uygulamalarını Samsun’da hayata geçiriyoruz. Bunun için de ASELSAN ile birlikte çalışıyoruz. Bilgi teknolojilerini ve yeni teknolojiyi kullanarak toplu ulaşımı da elektrikli otobüslere döndürme çalışmamız bakanlık projesine dönüştü. Elektrikli otobüs projesinde TEMSA ve ASELSAN ile çalışıyoruz. Samsun en önemli problemi diye ifade edilen, halkımızın gündeminde olan, hayatımızı zorlaştıran trafik yoğunluğu ve otopark problemlerini tarihe karıştıracağız. Otopark problemleri ve trafik iyileştirmesi bir süreç. Önümüzdeki 11,5 yıl içerisinde özellikle trafik sıkışıklığını rahatlatacağız. 2 yıl içerisinde kent merkezindeki otopark problemini büyük ölçüde çözmüş olacağız” dedi.

Samsun’da özellikle sabah ve akşam işe gidiş gelişlerde birçok noktada trafik durma noktasına geliyor. ASELSAN ile yürütülen akıllı kavşak çalışmaları ile trafik probleminin çözülmesi hedefleniyor.

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