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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeklerde inmemiş testis tedavi edilmediğinde kısırlığa neden olabilir

İHA

Bebeklerde inmemiş testis tedavi edilmediğinde kısırlığa neden olabilir

İnmemiş testisin zamanında doğan bebeklerde yüzde 4 sıklıkta görüldüğünü, prematüre bebeklerde ise bu sıklığın yüzde 30'a kadar çıktığını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Yeni doğan bebekte torbada yer almayan testisin yüzde 70'i 1 yaşında torbalara inmektedir. İnmemiş testisin yüzde 15'inde ailede inmemiş testis hikayesi mevcuttur. İnmemiş testisli olguların yüzde 80'i tek taraflı ve sağ taraflıdır. İki taraflı görülme sıklığı yüzde 15’tir” dedi.
İnmemiş testisin, çocuklarda testisin torbalarda bulunmadığını çoğunlukla kasık bölgesinde ya da karın içinde yer aldığını ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, çocuklarda inmemiş testis konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Prematüre bebeklerde daha sık görülebilir
İnmemiş testisin zamanında doğan bebeklerde yüzde 4 sıklıkta görüldüğüne, prematüre bebeklerde ise bu sıklığın yüzde 30'a kadar çıktığına dikkat çeken Opr. Dr. Edirne, şu bilgileri paylaştı:
“Yeni doğan bebekte torbada yer almayan testisin yüzde 70'i 1 yaşında torbalara inmektedir. İnmemiş testisin yüzde 15'inde ailede inmemiş testis hikayesi mevcuttur. İnmemiş testisli olguların yüzde 80'i tek taraflı ve sağ taraflıdır. İki taraflı görülme sıklığı yüzde 15’tir. Testisin torbalara inişi anne karnında 6. aydan itibaren başlar, doğduktan sonra 6 aylık olana kadar devam eder. Gerçekten inmemiş testisi olan bir çocuğun testisinin inmesi 6 aydan sonra beklenmez.”
İnmemiş testisin bebeklerde en erken 6 ay en geç 2 yaşına kadar ameliyat edilmesi gerektiğinin altını çizen Opr. Dr. Edirne, “Testisler torbaya inmezse vücut içinde daha sıcak bir ortamda kalır ve erkek üreme hücreleri gerektiği gibi gelişimini tamamlayamaz ve kısırlığa sebep olmaktadır. Kanserleşme riski oluşmaktadır. Acil ameliyat gerektiren testis torsiyonu dediğimiz testisin dönmesine ve dolaşımının boğularak ölmesine sebep olabilecek hastalık oluşabilmektedir” diye konuştu.

İnmemiş testis ameliyat planı nasıl yapılır?
Her bebeğin 6 aylık olduğunda mutlaka çocuk cerrahisi tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Edirne, “Bebekler inmemiş testis tanısı aldıysa elektif şartlarda günü birlik bir ameliyat planı oluşturularak ameliyatı gerçekleştirilmelidir. İnmemiş testis nedeniyle ameliyat olan çocuklar yılda bir testisleri açısından muayene edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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