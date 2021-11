“Müzede 1 gün” projesi ile 25 bin öğrenciye eğitim hedefleniyor

“Müzede Bir Gün” projesi kapsamında bu yıl 25 bin öğrenciye müzede eğitim verilmesi hedefleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Müzede Bir Gün' projesi kapsamında görev alan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kent Müzesi'ne ait konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından verilen bilgilendirme toplantısına Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, projenin başladığı günden bugüne kadar 22 bin öğrenciye müzelerde eğitim verildiğini belirterek, “Sayıyı bu yıl 25 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Projeyi bu açıdan çok önemsiyoruz. İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Kurtuluş şehri. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemiz önemli projeler yapıyor. Samsunlu olmamıza rağmen çoğumuz şehrimizde neler olduğunu bilmiyoruz. Bu proje ile çocuklarımıza şehrimizin tarihini, kültürünü bizzat yerinde göstererek bu bilinçle hayata bakmalarını hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çocukların ve gençlerin yanında olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin ise şunları söyledi:

“Pandemi sonrasında çok yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız. Yaz aylarından bu yana ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ adında bir projeyi sürdürüyoruz. Hareketimizin amacı şu; Gençler kendilerini büyükşehir ile ifade etsinler. Yaşadıkları yerde büyükşehir üzerinden sorunlara cevap versinler. Şu ana kadar 8 bin gencimize ulaştık. Onlarla hem kamplar yaptık hem de Samsun'un tarihi ve kültürel yerlerinde gezdirdik. Gençlik hareketi projemizi müzede bir gün projemiz ile de birlikte yürütüyor. Ayrıca TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek. Hem çocuklarımıza hem gençlerimize yönelik dolu dolu etkinliklerimiz olacak. 23 Nisan'da Samsun'u çocuklarımıza teslim edeceğiz. TEKNOFEST gönüllüleri diye gençlerimiz ile proje yürüteceğiz. 19 Mayıs'ta bir gençlik festivalimiz olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımıza kapımızı da gönlümüzü de açtık. Onlar için yapacağımız her şeyi yapmayı planlıyoruz. Bunları yaparken tabi ki ana partnerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Bize verdikleri destek için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

