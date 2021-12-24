Nurullah Genç’ten sitem: “Hayali bir destan değil ama kimse bilmiyor” "Yahya Kemal 1000 atlı derken neyi kast ediyor düşündünüz mü?"

Samsun'da düzenlenen konferansta sitem eden Yazar ve Şair Nurullah Genç, “Öyle ‘Breaveheart’ gibi 300 Spartalı gibi hayali bir destan falan da değil. Gözümüzün önünde 1371’de yaşanmış bir hadiseyi ülkemin gençleri, çocukları, yaşlıları, orta yaşlıları bilmiyor. Yahya Kemal anlatıyor, 1000 atlı ne demek?” dedi.

Yazar ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik’in selamla konuşmasının ardından başladı.

Nurullah Genç, konferansın bir bölümünde Yunus Emre’nin ‘Bir sinek bir kartalı vurdu yere’ ve Yahya Kemal’in "100 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik" dizeleriyle ne anlatmak istediğine değindi. Bunların anlamına ilişkin Çirmen Savaşı’ndan bahseden Genç, 800 kişiyle 70 bin kişilik ordunun kovulduğu kahramanlığın bugün kimse tarafından bilinmemesine sitem etti.

Nurullah Genç, “Bir sinek bir kartalı vurdu yere, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu’. Bir sinek bir kartalı nasıl yere vurur düşünürdük çocuk olarak. Anlatırlardı. Mesela Mute Savaşı’ndan bahsederlerdi. Derlerdi ki 3 bin kişi 100 bin kişiyi yere vurdu. Mesela rahmetli amcam Çirmen Savaşı’ndan bahsetmişti. Ben gittiğim konferanslarda soruyorum. Gençlerimiz de büyüklerimiz de bilmiyor. 300 Spartalıyı öğretenler sizlere bunu öğretmediler. Size bir şey sorayım. Srebrenitsa’da 1992’de binlerce insanı katleden Sırplar, neden ellerindeki silahlarla ateş ederken Ormenia, Ormenia, diye çığlık atıyorlardı? Ormenia, Çirmen’in bugünkü coğrafyada adı. Edirne’ye yakın bir yer. Öyle ‘Breaveheart’ gibi Cesur Yürek gibi 300 Spartalı gibi hayali bir destan falan da değil. Gözümüzün önünde 1371’de yaşanmış bir hadiseyi ülkemin gençleri, çocukları, yaşlıları, orta yaşlıları bilmiyor. Halimiz acıdır biraz düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Yahya Kemal’in dizlerinin de aslında Çirmen’i işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Genç, “Yahya Kemal’in beyti var. Akıncı Marşı var. Diyor ki, ‘1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik’. Yahya Kemal orada ne anlatıyor hiç düşündünüz mü? ‘1000 atlı, dev gibi bir ordu’ ne demek? 1000 atlı da değildi 800 atlıydı. Hece sayısı sığmadığı için Yahya Kemal yuvarladı. Aslında 800 atlı. Çirmen’de bir gece baskınıyla, ellerindeki meşalelerle, mehter sesi eşliğinde, davulzurna sesi eşliğinde hücum ediyorlar. Lala Şahin Paşa çaresiz kalıyor. I. Murad’dan yardım istiyor. ‘Edirne’yi almak üzere Sırp ordusu geldi diyor’. Padişah, ‘yardım gönderemem yetişmesi mümkün değil’ diyor. 800 tane akıncıyı ordunun etrafında konuşlandırıyor. Onlar eğlencedeler. İçiyorlar. Edirne boş alacağız diye. Gece yarısı mehter ve davul eşliğinde hücum ediyorlar. Hem de nereye biliyor musunuz? Komutan çadırlarına. Bütün komutanları ve 2 kralı öldürüyorlar. 70 bin kişi dağılıyor. 800’e 70 bin, 80’e 7 bin, 8’e 700, 1 adama 7080 adam. Krallardan bir tanesi kaçıyor onu da yakalıyorlar. Meriç Nehri’ne boğuluyor binlerce asker. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu işte; ‘Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere’ öyle anlatırlardı” diye konuştu.

Konferansa Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin de katıldı.

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