Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi'nden toplum hizmeti

Samsun Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi sene başı kurul toplantısındaki kararlar doğrultusunda toplum hizmetine çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda Çarşamba ilçesindeki bazı kırsal mahalle okullarında okul binalarının elektrik su kalorifer tesisatlarının onarımı bakımı ve ilköğretim çocuklarının saç kesimi, bakımı gibi işler üstlenildi. Çeşitli okullarda toplum hizmeti kapsamında yapılan bu çalışmalara 12. sınıflarından 13 öğrenci ve 4 teknik öğretmen katkı sağladı.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap, “Okullarımızın onarım bakım işlerine yardımcı olduk. Bu sayede ustalık öğrencilerimiz mesleklerini uygulama yaparak pekiştirme imkanı buldu. Öğrencilerimizin okullara ulaşımını sağlayan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a ve paydaş okullarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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