Samsun’da doktorlardan 'beyaz nöbet' eylemi

Samsun Tabip Odası’na bağlı doktorlar hak taleplerini dile getirmek üzere beyaz nöbet eylemine başladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün başlayan eylemde Kovid19’un illiyet bagˆı aranmaksızın meslek hastalıgˆı sayılması, pandemide c¸alıs¸ılan her yıl ic¸in 120 gu¨n yıpranma payı uygulanması, hekimler ic¸in 7200 ek go¨sterge, maddi kayıp olmadan no¨bet ertesi izin hakkı gibi talepler dile getirildi.

Hekim maaşları üzerine istenen düzenlemelerse şu şekilde açıklandı:

“Kamu hastanelerinde go¨reve yeni bas¸layan pratisyen ve asistan hekimler ic¸in temel u¨cret (maas¸+ sabit ek o¨deme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler ic¸in yoksulluk sınırının en az iki buc¸uk katından az olmamalıdır. Sabit ek o¨demeler genel bu¨tc¸eden kars¸ılanmalıdır. O¨zel sagˆlık sekto¨ru¨nde c¸alıs¸an hekimlerin sosyal gu¨venlik primleri ‘prim o¨deme tavanı’ u¨zerinden c¸alıs¸tıkları kurumlar tarafından o¨denmeli, u¨cretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır. Aile hekimi maas¸ları en az yoksulluk sınırının iki katına yu¨kseltilmelidir. 3 yıldan uzun su¨re go¨rev yapan aile hekimi ya da aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anı tu¨m kamu dıs¸ı ebe, hekim ve hems¸ireler kamu kadrosuna alınmalıdır. OSGB'lerde c¸alıs¸an is¸yeri hekimlerinin u¨cretleri Tu¨rk Tabipleri Birligˆi'nin belirledigˆi asgari u¨creti u¨zerinden o¨denmelidir. Emekli Sandıgˆı, SSK, BagˆKur farkı go¨zetilmeksizin bu¨tu¨n emekli hekim maas¸ları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler ic¸in asgari 15 bin TL, uzman hekimler ic¸in asgari 18 bin TL'ye c¸ıkarılmalıdır.”

4 S¸ubat’a kadar ‘beyaz nöbet’ eylemine devam edileceği taleplere karşılık gelmemesi halinde 8 Şubat’ta 1 gün süreyle acil dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı da duyuruldu.

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