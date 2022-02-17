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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da uygulanan İMECE Projesi kamuda tasarruf sağlayacak

İHA

Samsun’da uygulanan İMECE Projesi kamuda tasarruf sağlayacak

Samsun’da kamuda tasarruf sağlamak amacıyla uygulanan 'İMECE Projesi’nde ilk etapta 750 malzeme kullanıma kazandırıldı.
Samsun Valiliği himayelerinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, 17 ilçe belediyesi ile Samsun’daki tüm kamu kurumlarının yer aldığı ve bu kurumların malzeme ihtiyacını karşılayarak kamuda tasarruf sağlanmasını amaçlayan İMECE Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Projeyle birlikte kurumlarda kullanılamayacak durumdaki malzemeler, tekrar kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olan kurumlara yönlendirilmesi sağlanacak. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde küçük bir onarım atölyesi kurulacak. Malzeme paylaşım modülü üzerinden tüm kurumlar yenisini satın almak yerine hala kullanılabilir olan ürünleri talep ederek milli ekonomiye katkı sağlanacak. Toplamda 1100 kamu kurumuna kullanıcı adı ve şifrelerinin tanımlanmasının ardından kurumlar, ihtiyaç fazlası malzemelerini sisteme yükleyip aynı zamanda ihtiyaç duydukları malzemeleri de talep etmeye başladı.
01 Şubat 2022 tarihinde aktif hale gelen İMECE web sitesi üzerinden hâlihazırda 89 farklı kategoride yaklaşık 750 malzeme yüklendi. Kurumlar ihtiyaç duydukları malzemelerin resim, video ve diğer özelliklerini sitede görebiliyor. Malzemelere gelen talepler Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından her hafta cuma günü incelenip en fazla ihtiyaç duyan kuruma verilmek üzere değerlendirilip sonuçlandırılıyor. İl genelinde projeye dâhil olan kurumlar, elinde bulunan atıl veya kullanmadıkları malzemeleri sisteme güncel olarak ekliyor. Proje kapsamında haziran ayına kadar 2000’den fazla malzemenin paylaşılması öngörülüyor.

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