Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Saray Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salıpazarı Terme yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir etmekte olan Recep Ç. idaresindeki 55 KY 996 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Recep Ç., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.