Sokaktaki canlar aç kalmıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi kış koşullarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için 55 ayrı noktaya yaklaşık iki bin kilogram mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışında tüm ekipleriyle birlikte mesai harcarken bir yandan da sokaktaki hayvanları unutmuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Kış şartlarında aç kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 55 ayrı noktaya yaklaşık iki bin kilo kuru mama bıraktı. Soğuktan etkilenen ve yaralanan can dostlara ise Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün uzman hekimlerince müdahale edildi.

Bir kap yemek ve suyun sokak hayvanları için hayati öneme sahip olabileceğini hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu zor kış şartlarında can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, ilçe belediyelerimizle birlikte olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarında düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Belediye olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Yapacağımız ufak fedakârlıklar, sokaktaki dostlarımızın hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm hemşehrilerimiz de evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz dostlarımız için uygun yerlere bırakırlarsa el birliğiyle sessiz dostlarımıza sahip çıkmış oluruz" diye konuştu.

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