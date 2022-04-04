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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robot tasarlayan Samsunlu lise öğrencileri Amerika'da dünya şampiyonasında yarışacak

İHA

Robot tasarlayan Samsunlu lise öğrencileri Amerika'da dünya şampiyonasında yarışacak

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan "FRC First Robotic Competition" İstanbul Turnuvası’nda Türkiye şampiyonu olan Samsunlu lise öğrencileri, Amerika’nın Houston şehrinde 450’den fazla takımın katılacağı FRC Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.
Samsun’da 4 haftalık süre içinde robot tasarlayan lise öğrencileri, FRC First Robotic Competition İstanbul Turnuvası’nda #8599 numara ve "Sharpline" ismiyle mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldu. Topları hedef yerlere atmak, tırmanma mekanizmasını tamamlamak gibi görevleri başarıyla tamamlayan Sharpline takımı FRC Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Samsun’a gururu yaşatan lise öğrencileri Amerika’da da başarı elde etmek için kendilerine sponsor arayışı içinde olduklarını belirtti.
Takım kaptanı olan 11. sınıf lise öğrencisi Eftalya Şentürk, “First Robotic Competition (FRC) yıllar önce Amerika’da First Vakfı tarafından düzenlenmeye başlanmış çok büyük bir robotik yarışmasıdır. Bundan yaklaşık 15 yıl önce de Türkiye ayağı düzenlenmeye başladı. Türkiye’de şu anda 3 tane büyük bölgesel turnuva düzenleniyor. Biz de bu sene bunlardan 2’sine katılarak çeşitli ödüller aldık. ‘First’ bilim ve teknolojiyi yaymak adına kurulmuş bir vakıftır. Gençlerin bilim ve teknoloji, mühendislik becerilerini kazandırmak üzere teşvik eden bir kuruluştur” dedi.

"Kazanan ittifakta olmayı hedefliyoruz"
Takımın mekanik kaptanı Ömer Yüksek, “Öncelikle her yıl ocak ayında First Vakfı yeni bir tema açıklıyor ve takımlara dört haftalık bir çalışma süreci veriyor. Takımlar ise açıklanan bu 4 haftaya göre robotlarını yapmaya başlıyor. Bu yılki temada 4 bardan oluşan bir tırmanma mekanizması vardı. 1 metre 30 santimden başlayarak, 2 buçuk metreye kadar robotlar 4 ayrı sekmeden tırmanma yapıyorlardı. Bir robotumuzda öncelikle üst kısmı atış yapan bir robot tasarladık. Son kısma kadar tırmanabilen bir robot tasarladık. İstanbul’daki katıldığımız yarışmada winner ekibinde olarak Houston’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Bu Houston’da düzenlenen yarışmaya birçok ülkeden yaklaşık 450 takım katılıyor. Biz de 20 Nisan’da gerçekleşecek bu turnuvaya katılarak kazanan ittifakta olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Birçok açıdan öğrencilere beceri kazandırıyor"
Takımın mentörlüğünü yapan Teknoloji Öğretmeni Murat Kaya ise “Bu takımımız yaklaşık 1 sene önce kuruldu. Takım olarak dünyanın en prestijli robotik yarışması olan (First Robotic Competititon) FRC’ye katıldık. FRC'nin gençlerimizin bilim ve teknoloji alanlarında yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan, inovatif olmaya yönlendiren ve liderlik, iletişim gibi hayat becerilerini geliştirmeyi sağlayan bir yapısı var. Birkaç kez bu yarışmayı deneyimleme şansımız oldu. İlk katıldığımız turnuvada yarı finale çıktık ve çok güzel bir süreci deneyimlemiş olduk. Daha sonra çeyrek final ve İstanbul regionalda ittifaklarımızla final oynayarak Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi Amerika yolculuğumuz için hazırlıklara başladık. Takımı yazılım ekibi, mekanik ekip, PR ekibi ve elektronik ekip olarak dörde ayırdık. Herkes kendi alanında uzmanlaşmaya başladı. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirdi ve parçaları birleştirdiğinizde çok iyi bir takım ortaya çıkıyor. Gençlerimizin mühendislik becerilerinin gelişmesinin yanı sıra öğrenim hayatları için çok güzel kapılar açılacak yurtdışı üniversite mülakatlarında robotik yarışmaların oldukça önemsendiğini de altını çizmek istiyorum. Yurt içindeki özel üniversiteler de artık FRC yarışmasına katılmış ve başarı almış öğrencilere özel burs imkanı sağlıyor. Gün geçtikçe Türkiye’de bu tür yarışmaların önemi artıyor. Bu tür yarışmalar gençlerimizin mühendislik becerilerini ve anlık problem çözme becerilerini arttırıyor. Ülkemizi temsil eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Geleceğimiz ve bilim emin ellerdedir" şeklinde konuştu.
E them Can Kara, Eftelya Şentürk, Ömer Yüksek, Derin Arslan, Mustafa Alper Kaya, Alim Efe Tokatlıoğlu ve Yavuz Selimhan Kaya’dan oluşan takım FRC Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

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