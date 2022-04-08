Samsun'a 14 yeni okul Okulların toplam maliyeti 127 milyon TL

Samsun’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl yapmayı planladığı 14 adet okul binası yapım işinden 9’unun yapımına devam ediliyor. Okulların toplam maliyeti 127 milyon 404 bin 600 TL.

Temel eğitim ve ortaöğretim okul yatırımları çerçevesinde Samsun'a 4 adet anaokulu binası (28 derslik), 3 adet ilkokul binası (44 derslik), 4 adet ortaokul binası (56 derslik), 1 adet Anadolu lisesi (24 derslik) ve 2 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi (40 derslik) yapılacak. Toplam 14 adet (192 derslik) okul yapım işinden 9 okulun yapım işi devam ediyor. 4 okulun yapım işinin ihalesi yapıldı ve değerlendirme aşamasında. Ayrıca 1 okulun yapım işi için de ihale aşaması sürüyor.

Derslik dışı yatırımlar çerçevesinde 3 adet atölye yapım işi de devam ediyor. 4 adet anaokulu yapım işinin proje maliyeti 21 milyon 603 bin TL. 3 adet ilkokul bina yapım işindin proje maliyeti 27 milyon 228 bin 900 TL. 4 adet ortaokul yapım işinin proje maliyeti 37 milyon 913 bin 700 TL. 1 Anadolu lisesisin yapım maliyeti 10 milyon 659 bin TL olurken, 2 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapımı işinin bedeli ise 30 milyon TL.

Samsun’da yapılacak 14 okul binasının toplam bedeli 127 milyon 404 bin 600 TL.

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