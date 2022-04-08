‘Pandemideki bazı davranışlar kanseri tetikledi’ OMÜ'de Kanserle Mücadelede Farkındalık Paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, pandeminin, kansere yoğun olarak etki ettiğini belirterek, “Çünkü insanlar bu süreçte fiziksel aktivite yapamadılar, evlerinden dışarı çıkamadılar, bilinçsiz beslendiler, kilo aldılar, kanserojen madde dediğimiz tütün ve alkolü evlerinde belki daha çok tükettiler. Tüm bu nedenler kişilerde kansere yol açmasını tetikledi” dedi.

17 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 'Kanserle Mücadelede Farkındalık' paneli düzenlendi. 'Farkında Ol, Kanseri Yen' sloganıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salonda gerçekleştirilen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Hastane yöneticileri ve personeli katıldı.



“Ölümlerde kanser, kalpdamar hastalıklarından sonra ikinci sebep”

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, sağlık alanında Kanser incelemelerinin güncel bir alan olduğunu ifade ederek, “Hayatını kaybedenlere bakıldığında sebepleri bilinen durumlar arasında kanser; kalpdamar hastalıklarından sonra ikinci sebep olduğunu görüyoruz. Ayrıca kanserin özellikle insanlara sosyoekonomik olarak ağır yük getirmesi ve insanlarda ciddi iş gücü kayıplarına neden oluyor. Bu durumlarda koruyucu hekimlik de önem kazanıyor. Koruyucu hekimlik erken teşhis ve tedavilerde özellikle kanser tedavisinde çok önemlidir. Türkiye’de çeşitli çalışmaların yapıldığı 336 tane erken teşhis tedavi merkezi bulunmaktadır. Toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve kanser erken teşhis merkezlerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.



“Kansere yol açmasını tetikledi”

Kanserin pandemiyle birlikte artabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, “Pandemi, kansere yoğun olarak etki ediyor. Çünkü insanlar bu süreçte fiziksel aktivite yapamadılar, evlerinden dışarı çıkamadılar, bilinçsiz beslendiler, kilo aldılar, kanserojen madde dediğimiz tütün ve alkolü evlerinde belki daha çok tükettiler. Tüm bu nedenler kişilerde kansere yol açmasını tetikledi. Şüphesi olan kişilerin pandemi ve hastane korkusundan kurtularak muayene olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Doç. Dr. Ömer Gedikli'nin moderatörlüğünde yapılan panelde; Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, Prof. Dr. Güzin Demirağ ve Doç. Dr. İbrahim Yalçın, birer sunum gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından katılımcıların meme kanseri, kolon kanseri ve serviks kanseri konusunda soruları yanıtlandı.

Panel konuşmacı hocalara teşekkür belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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