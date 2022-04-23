Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda

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PençeKilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu. Şehidin naaşı ilk olarak askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da Samsun'un Havza ilçesi Kamlık Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin anne, baba ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba ocağında helalliğin alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için cenaze törenine geçildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Şehit Kubilay Çon'un naaşı Kamlık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Kubilay Çon’un cenaze namazına, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

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