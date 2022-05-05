Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı yarın hizmete girecek

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza ve bölge çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve 3 bin 99 metrekare alanın üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ile idari bina yapımı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Proje dışında ilave yatırımlar ile modernizasyon işlemi 2 milyon 150 bin TL’ye mal oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklama ile Havza Belediyesi tarafından bir süredir canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Bir süredir kapalı olan pazarımız inşallah yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Canlı hayvan pazarımızın modernizasyonu, üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması idari bina ile kafeterya yapımı için hazırlanarak Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan proje çerçevesinde modernize edilen canlı hayvan pazarı yapılan ilave tarımlar ile yaklaşık olarak 2 milyon 150 bin liraya mal oldu. Projemize DOKAP’tan yüzde 70 hibe ile yani yaklaşık 1 milyon 250 bin TL hibe desteği gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Özdemir, “Havza Canlı Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri. Çalışmalarımızda ve projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak, burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize en iyi şekilde hizmet verecek şekilde yeniledik. Havza ve bölge çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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