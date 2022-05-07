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Gerçekleştirdiği 1400 doğumla ödül aldı, anne olmak isteyenlere ümit verdi Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir: “Adetten kesilmemiş tüm hastaların gebe kalma şansı devam ediyor”

İHA

Gerçekleştirdiği 1400 doğumla ödül aldı, anne olmak isteyenlere ümit verdi Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir: “Adetten kesilmemiş tüm hastaların gebe kalma şansı devam ediyor”

2017 yılında 1 yıl içerisinde 1400 doğum yaptırarak dönemin Sağlık Bakanı’nın elinden ‘yılın doktoru’ ödülünü alan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, adetten kesilmemiş her hastanın gebe kalma şansının devam ettiğini söyledi.
İlk görev yeri Vezirköprü ilçesi olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, 2 yıl Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Burada hastanedeki tek kadın doğum uzmanı olan Özdemir, bir yılda 1400 doğum yaptırdı. Poliklinik hizmeti dışında gece acil vakalara da müdahale eden fedakar Doktor Özdemir'in en büyük özelliği ise yaptırdığı doğumlarda sezaryen oranının düşük olması olarak dikkat çekti. Özdemir, 2017 yılında yılın hekimi seçildi. Ödülünü ise Ankara'da düzenlenen programda dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elinden aldı. 5 yıldır OMÜ Tüp Bebek Merkezi’nde binlerce aileye yardımda bulunan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, kısa süre önce Medicana International Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde göreve başladı. Özdemir, bebek sahibi olmak isteyen aileler için önemli uyarılarda bulundu.

“Adetten kesilmemiş tüm hastaların gebe kalma şansı devam ediyor”
Tüp bebek ve diğer tedavilere cevap vermeyen ama adet gören her kadının gebe kalma şansının devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, “Yakın zamanda Medicana International Samsun Hastanesi’nde göreve başladım. İnsanların en doğal isteği çocuk sahibi olmak. Bu istekle bizlere gelen hastalara yardımcı olmak ve onlarla bu yola çıkmak istiyoruz. Bazen kendimizi bile zor motive ettiğimiz hastalar basit tedaviler ile gebe kalabiliyor. Bazen de basit gördüğümüz hasta bizleri daha çok uğraştırabiliyor. Tedaviden vazgeçmeyen hastalar eve bebekle dönüş yapıyor. 10’un üzerinde tüp bebek deneyen hastalara bazen ürkerek yaklaşıyoruz. ‘Bu hasta zor’ diyoruz, ama hasta ilk denemede gebe kalabiliyor. 5 yıl boyunca OMÜ’de tüp bebek merkezinde çalıştım. Adetten kesilmemiş tüm hastaların gebe kalma şansı devam ediyor. Gebelik tedavisi diğer tedavilerden farklı olarak vazgeçilmemesi gereken bir tedavi. Sonunda bebek dünyaya geldiğinde çekilen tüm çileler bir anda unutulabiliyor” dedi.
Bebek sahibi olmak isteyen ailelere uyarılarda bulunan Doç. Dr. Özdemir, “Sadece tüp bebek tedavisi yapmıyoruz. Çok basit yumurta takibi ya da aşılama yöntemiyle elde ettiğimiz gebelikler var. Bunların hepsi bir bütün. Herkese tüp bebek yapmıyoruz. Çiftler 1 yıl sonra gebelik elde edemediyse araştırmaların başlaması gerekiyor ve yardımcı üreme teknikleri araştırmalarına girmesi gerekiyor. Uzun süre ‘nasıl olsa olur’ diye bizlere gelmeyen çiftler oluyor. Bu gibi durumlarda hastalar daha zor bir duruma giriyor. 1 yıl gebelik elde edilemiyorsa mutlaka hastaya uygun tedavi yöntemimizi uygulamamız gerekiyor. Tek amacımız bir sürü ailenin buradan kucağında bebekleriyle ayrılması” diye konuştu.

“Hiçbir problemi olmayan ama bebek sahibi olamayan vakalar var”
Herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen gebelik oluşmayan durumların da meydana geldiğini ve bu sorunu gidermek için yeterli teknik ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Özdemir, şunları söyledi:
“Açıklanamayan bir hasta grubu var. Bunlarda hiçbir problem olmamasına rağmen gebelik olmuyor. Gebeliğin olmama sebebi çok ince bir yerde saklı olabilir. Bunlar o anki vitamin düzeyi, kronik hastalıklar, hormon düzeyi olabilir. Sıkıntıyı bulduğumuzda gebelik elde edilebiliyor. Medicana Tüp Bebek Merkezi’nde daha önce sperm bulunmayan hastalar veya daha önce yumurta azlığı nedeniyle tedavisi iptal edilen hastalar için ileri tedavi tekniklerini de uyguluyoruz. Bunları planladık. Tedavilerin ardından gebelik oluşabilir. Küçük bireysel tedavilerin doğru yönlendirildiğinde gebeliğe dönüşebileceğini daha önceki deneyimlerimde de gözlemledim.”

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