Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Samsun'da yoldan çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Arslan (49) idaresindeki 55 FC 813 plakalı traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yüksel Arslan ile annesi Hayriye Arslan (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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