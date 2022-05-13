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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme

İHA

Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kent içi otobüs hattında 30 bin olan günlük yolcu sayısı, mart ve nisan aylarında 60 bini geçti. Artan talep üzerine yapılan çalışma ile 2 yeni hattın test aşamasına geldiği, 7 hatta ise sefer saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi otobüs hatlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Bazı bölgelere ek seferler konulurken, bazı bölgelere de yeni hatlar planlandı. Artan talep üzerine 30 bin olan günlük yolcu sayısı, mart ve nisan aylarında 60 bini geçti.

2 yeni hattın test süreci başlayacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile bu hatların 16 Mayıs 2022 Pazartesi itibariyle test sürecine başlayacağı belirtilirken, uygun görülmesi durumunda ise kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Çalışma ile yeni eklenecek hatlardan 8 Nolu Büyük CamiCedit hattı günde 8 sefer ve 29 Nolu mezarlık hattının cuma günleri 5 sefer ile faaliyet göstereceği ifade edildi.

Sefer sayısı artırıldı
Ayrıca mevcutta faaliyet göstermekte olan hatlardan 12/17 hattında sefer sayısı hafta içi 50’den 53’e çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 30 dakika, E4 hattında sefer sayısı hafta içi 75’ten 94’e çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 15 dakika, E5 hattında sefer sayısı hafta içi 112’den 140’a çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 10 dakika, 22/23 Nolu hatta 07.45’e, R6T hattında 07.45’e, T3 hattında 07.50’ye, ek seferler konduğu ve 13 Nolu hatta sabah ve akşam zirve saatlerinde sefer aralığı 20 dakikaya düşürüldüğü kaydedildi.
‘8 Büyük CamiCedit Hattı’nın günlük sefer sayısının 8 ve ortalama sefer aralığının 1 saat olduğu belirtilirken güzergah ise şöyle:
“Büyükcami’den hareketle Atatürk Bulvarı üzerinden Gençlik Parkı, 100. Yıl Bulvarı, Öğretmenler Caddesi, Akın Sokak, Çimenli Caddesi, Bol SokakKuba Camii’nden dönüş ile tekrar Çimenli Caddesi, Akın Sokak, Nebiler Caddesi, Hakkâri Sokak ve Hakkari Sokak başı Nebiler Camii’nden dönüş ile Nebiler Caddesi, 118.Sokak, Öğretmenler Caddesi, 100.Yıl Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Büyükcami ve Çarşamba Yönünde yer alan Cumhuriyet Meydanı Durağı olacak.”
‘29 Mezarlıklar Hattı’nın ise Cuma günleri sefer sayısının 5 olacağı ifade edilirken güzergahı ise şöyle:
“Soğuksu’dan hareketle 112.sokak, Şehit Mesut Birinci Caddesi, İlkadım Bulvarı, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Kılıçdede Kavşağından Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, 100.Yıl Bulvarı, Mevlana Caddesi, Asri Mezarlığı, Gazi Ethem Paşa Bulvarı, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı, Barış Bulvarı, Kıranköy Mezarlığı, 726.Sokak, D010 çevreyolu üzerinden Ankara Bulvarı, Atakum istikametinde Atatürk Bulvarı, Derecik Caddesi, Anadolu Bulvarı, 747.Sokak, Derecik Mezarlığı ve dönüş güzergâhı için tersi istikamet ile Soğuksu olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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